Cesano Boscone. Riutilizzo virtuoso per gli alberi abbattuti dal maltempo – VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 5 agosto 2023 – Volgere una situazione disastrosa in una pratica virtuosa in ottica green e di economia circolare: è quello che è riuscita a fare l’amministrazione comunale cesanese trasformando gli alberi sradicati dalla forte perturbazione dello scorso 25 luglio in una fonte di energia pulita. Il cippato derivato dal taglio delle alberature, infatti, è stato destinato all’impianto di teleriscaldamento del quartiere Giardino.

«Duplice – spiega l’assessore Marco Pozza – l’obiettivo raggiunto: da una parte, riutilizzare il legname, le ramaglie e il fogliame che si sono accatastati in seguito agli interventi di messa in sicurezza del territorio dopo la tempesta, dando una nuova vita agli alberi sradicati e ai rami spezzati dal forte vento; dall’altra, risparmiare alla comunità la spesa per il loro smaltimento». Infatti, senza costi aggiuntivi per il Comune, il ritiro del cippato viene effettuato da una società specializzata, incaricata da quella che ha realizzato e gestisce la rete di teleriscaldamento al Giardino.

Intanto, in seguito alle verifiche dei tecnici agronomi, oggi è stato possibile riaprire il parco Pertini (tranne le aree delimitate da transenne e nastro, perché sottoposte ancora ad interventi) e il centro

anziani (limitatamente all’ingresso e al parcheggio antistante, escluse le aree di pertinenza che rimangono interdette), chiusi con un’ordinanza sindacale nei giorni scorsi per mettere in sicurezza le aree verdi. Consentita la fruizione anche degli spazi esterni di pertinenza della scuola dell’infanzia Walt Disney di via XXV Aprile e dell’asilo nido Garibaldi. Firmata dall’assessore Giuseppe Ursino la relativa ordinanza.

«Abbiamo voluto riaprire nel più breve tempo possibile, almeno parzialmente, il parco Pertini – precisa il primo cittadino Salvatore Gattuso – per restituire alla città un luogo di svago frequentato da molte famiglie. Ringrazio, anche a nome di tutta l’amministrazione comunale, i volontari, il personale comunale, la polizia locale e la Protezione civile per l’importante impegno dimostrato nell’interesse dell’intera collettività».

Gli altri spazi verdi verranno riaperti a mano a mano che le verifiche dei tecnici lo consentiranno.

