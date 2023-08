GIOVEDÌ 10 AGOSTO 2023 AL LUNA PARK DI LAVENO MOMBELLO (VA) ATTRAZIONI AL 50% PER LA NOTTE DI SAN LORENZO

(mi-lorenteggio.com) Laveno-Mombello (VA) – Dopo il successo della serata dell’inaugurazione, che si è tenuta venerdì 4 agosto, giovedì 10 agosto 2023, dalle 20.30 alle 24, al Luna Park Iper Gomme Laveno, situato sul lungolago in Località Gaggetto di Laveno Mombello, si festeggia la notte di San Lorenzo con una serata speciale.

I visitatori del Luna Park, infatti, avranno la possibilità di divertirsi sulle 41 attrazioni con uno sconto del 50%, da ritirare allo stand di Iper Gomme Besozzo all’interno del parco divertimenti. Tra queste, le due novità del 2023: il Rock and Roll, un braccio meccanico oscillante che regala tre minuti di pura adrenalina, e il Top Spin, una piattaforma dondolante e rotante sorretta da due bracci motorizzati. Lo sconto sulle attrazioni è valido solo per la serata di giovedì 10 agosto.

Il Luna Park Iper Gomme Laveno rimarrà in località Gaggetto sul lungolago fino a lunedì 21 agosto. «Per noi è un grande piacere aver fatto ritorno a Laveno Mombello – commenta Riccardo Claudi, portavoce dei gestori del luna park – ci aspettano due settimane di divertimento, emozioni e adrenalina. Siamo anche molto felici, quest’anno, di avere come partner Iper Gomme, un’attività professionale e storica della zona, e Gemi Solarium, che ringraziamo anche per la serata speciale del 10 agosto».

«Siamo entusiasti e orgogliosi di aver reso l’edizione di quest’anno del luna park completamente dedicata a Iper Gomme – spiegano Riccardo Ontani e Barbara Bini di Ipergomme Besozzo – Vi aspettiamo giovedì 10 agosto per esprimere insieme i desideri sulle attrazioni del luna park, che per l’occasione si vestirà di magia con sconti al 50%, oltre a diverse sorprese promosse da Ipergomme Besozzo e da Gemi solarium estetica, il “salottino del benessere” del Gruppo Bini, altro sponsor dell’edizione 2023 del luna park».

Orari del Luna Park Iper Gomme Laveno: dal lunedì al giovedì e la domenica dalle 20.30 alle 24, il venerdì e il sabato dalle 20.30 all’1 di notte.