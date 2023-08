Atletica, Motogp, Ginnastica apriranno “SPORT MOVIES & TV”. A Milano 130 Paesi per il Quarantennale FICTS

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 agosto 2023 – È in programma a Milano (Italia) dal 7 al 11 Novembre, l’edizione speciale del “Quarantennale” di “SPORT MOVIES & TV – MILANO INTERNATIONAL FICTS FEST” (www.sportmoviestv.com) Finale Mondiale di 20 Festival (nei 5 Continenti) del Cinema, della Televisione, della Comunicazione e della Cultura sportiva del “World FICTS Challenge”.

Tra i 100 film selezionati (47 discipline sportive) apriranno il Festival: “Pezzi d’Ambra – Lezioni di atletica, lezioni di vita” prodotto da DMTC Sport e diretto da Mauro Gervasi. Una giornata di allenamento dell’atleta paralimpica Ambra Sabatini (world record nei 100m T63 corsi in 13.98 ai Mondiali Parigi 2023) a Castelporziano, sede del Gruppo Militare Fiamme Gialle (Guardia di Finanza) a cui appartiene insieme a Martina Caironi primatista mondiale del salto in lungo.

“Conquering time – Ágnes Keleti” (Polonia) il ritratto intimo dell’ungherese Ágnes Keleti, la più anziana campionessa olimpica vivente (102 anni che sarà collegata online). Una stella di tutti i tempi della ginnastica che ha fatto la storia dello sport nel 20° secolo vincendo 10 medaglie olimpiche.

“Behind the dream” le storie umane dietro la squadra di maggior successo nella storia della MotoGP, la Honda Repsol. Il docufilm si concentra sul “ragazzo d’oro” del team, il pluricampione della classe regina Marc Marquez per passare al capo collaudatore, Stefan Bradl, al guru dei pezzi di ricambio Shibasaki “Shiba” Katsura e a tutto il team Honda.

“SPORT MOVIES & TV” – organizzato dalla FICTS – Federation Internationale Cinema Television Sportifs (presieduta dal Prof. Franco Ascani) unica Federazione del settore cinematografico riconosciuta dal CIO (Comitato Internazionale Olimpico) – sarà caratterizzato da un’ampia partecipazione internazionale (l’elenco degli ospiti sarà comunicato dopo la chiusura delle iscrizioni) e sarà articolato in Proiezioni selezionate tra 1.633 opere partecipanti provenienti dai 130 Paesi affiliati alla FICTS (tra cui 25 anteprime mondiali ed europee, immagini Olimpiche esclusive, ecc.), Meeting, Workshop, Mostre, Conferenze Stampa, Eventi collegati, il Paralympic Movies & Tv Fest e Premiazioni di ospiti nazionali ed internazionali.

È in programma la Giornata “Ragazzi… in gamba” con la premiazione degli studenti che hanno partecipato ai “TROFEI DI MILANO 2023 – Educazione, Cultura e Sport per i Giovani” che – in collaborazione la Fondazione Milano Cortina 2026 – ha registrato la partecipazione di 42.000 studenti di 88 Scuole (32.000 di 59 Scuole di Milano a cui si sono aggiunte 29 del Veneto con 10.130 giovani) stabilendo – in 60 anni – il record di oltre tre milioni e mezzo di studenti di cui, nel 2023, il 52% di ragazze.

“SPORT MOVIES & TV 2023” è il “Festival delle immagini Olimpiche” con una “vetrina speciale” dedicata ai “Giochi” attraverso le migliori immagini di tutti i tempi (con incontri interattivi) verso “Parigi 2024” e “Milano Cortina 2026” con le emozionanti performance dei Campioni Olimpici.

Storie di sport, campioni, grandi personaggi del presente e del passato, imprese memorabili, per cinque giorni con “Cerimonia di Inaugurazione” (7 Novembre – ore 17.30) e “Cerimonia di Premiazione” (11 Novembre – ore 17.30) presso il Grande Auditorium Testori Palazzo Lombardia (Piazza Città di Lombardia, 1) ed altre 3 prestigiose location nel centro di Milano.

In occasione del “Quarantennale della FICTS” sono previste, altresì, una serie di iniziative sul territorio che si inseriscono nel contesto delle attività che la FICTS sta realizzando con e per la Fondazione Milano Cortina 2026.

Le iscrizioni sono state prorogate al 10 Settembre per permettere alle produzioni di ultimare i montaggi del 2023 World Fencing Championships e della FIG Artistic Gymnastics World Cup series: http://www.fictsfederation.it/regolamento_spmtv2023.pdf.