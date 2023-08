Interventi di soccorso a Bagolino (BS), in Valsassina (LC), a Madesimo (So) e Laglio (Co)

(mi-lorenteggio.com) BAGOLINO (BS), 8 agosto 2023 – Intervento ieri sera per la Stazione di Valle Sabbia del Soccorso alpino, per un uomo di 81 anni scivolato nel bosco. I soccorritori (cinque i tecnici bresciani del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico) attivati dalla centrale, lo hanno raggiunto e dopo avere effettuato una prima valutazione sanitaria, lo hanno imbarellato e calato con la tecnica di barella portantina in corda per circa 60 metri. Infine, l’uomo è stato accompagnato fino all’ambulanza di Bagolino. Sul posto anche i Vigili del fuoco. L’intervento è cominciato nel tardo pomeriggio e si è concluso in serata.

VALSASSINA (LC) – Tre interventi nella giornata di ieri, lunedì 7 agosto 2023, per la Stazione di Valsassina – Valvarrone del Soccorso alpino, XIX Lariana. La prima attivazione da parte della centrale è arrivata poco prima delle 11:00, nella zona di Margno. Un escursionista aveva perso il sentiero e si è ritrovato in un punto molto ripido, allora ha chiesto aiuto. Impegnate le squadre territoriali e l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. L’uomo è stato portato in salvo.

Nel pomeriggio, intorno alle 16:00, nel comune di Crandola, sopra l’alpeggio di Ortighera, un uomo è scivolato ed è caduto. Sul posto le squadre territoriali del Cnsas; non era possibile l’impiego dell’elicottero a causa del vento forte.

Mentre era in corso il secondo intervento, è arrivata un’altra attivazione, intorno alle 17:45, per un intervento a Premana. Un uomo di 79 anni ha perso la vita dopo essere precipitato con l’auto in una scarpata per una sessantina di metri, mentre stava facendo manovra, sulla carrozzabile che porta all’Alpe Forni. I tecnici della Stazione hanno provveduto al recupero dell’uomo, dopo le procedure previste. Negli ultimi due interventi era presente anche un sanitario del Cnsas. Le squadre stanno rientrando.

LAGLIO (CO) – Ritrovato da una pattuglia dei Carabinieri a Cernobbio il ragazzo di 13 anni che risultava disperso dal tardo pomeriggio di oggi nella zona di Laglio, a più di una decina di chilometri di distanza. Le ricerche sono partite in forze subito dopo l’attivazione da parte della centrale: impegnati i tecnici del Soccorso alpino, con la Stazione Lario Occidentale – Ceresio, competente per territorio e i referenti TeR e CoR (tecnici e coordinatori di ricerca) della XIX Lariana, insieme con i Carabinieri, i Vigili del fuoco e la Protezione civile. Erano già stati contattati anche i cinofili dell’ANC – Associazione nazionale Carabinieri e i molecolari del Cnsas, oltre a tutte le risorse disponibili per accelerare i tempi, vista la giovane età del ragazzo e le poche ore di luce ancora a disposizione. L’intervento si è concluso nel migliore dei modi, con il ritrovamento del tredicenne.

MADESIMO (SO) – Due interventi quasi in contemporanea ieri per la Stazione di Madesimo del Soccorso alpino. La centrale di Soreu delle Alpi ha allertato i tecnici intorno alle ore 14:45, per una richiesta d’intervento nel comune di Campodolcino. Un ragazzo ha incontrato un signore di 87 anni in difficoltà in un punto molto ripido, a poca distanza da un salto di roccia, a quota 1750 metri, tra l’abitato di Motta e l’Alpe Mont. Il giovane ha ritenuto opportuno chiedere soccorso e la centrale ha attivato il Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, insieme con il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. Dopo una prima valutazione da parte delle squadre giunte sul posto, l’uomo è stato accompagnato fino a strada carrozzabile e poi all’abitato di Motta con un mezzo fuoristrada, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza per ulteriori valutazioni. L’intervento è finito poco dopo le 16:00. Nel frattempo, alle ore 15:20 è arrivata la seconda attivazione un gruppo di turisti, illesi ma sfiniti in zona Pizzo Suretta, sopra Montespluga, nel comune di Madesimo, a quota 2750 metri. C’era vento a raffiche, con visibilità ridotta per banchi di nuvole. Una parte dei soccorritori impegnati nell’intervento precedente si è staccata e con altri soccorritori del Cnsas e del Sagf sono partiti per la seconda missione. Hanno raggiunto il gruppo e li hanno accompagnati a valle.