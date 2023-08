Il 23 agosto inizia la X edizione di Food Film Fest a Bergamo

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 10 agosto 2023 – La paziente distillazione di 500 film provenienti da oltre 80 nazioni ha il sapore salato della X° edizione di Food Film Fest, lo spettacolo del gusto che dal 23 al 27 agosto porta in Piazza Mascheroni a Bergamo registi, chef, atleti, intellettuali e grandi conduttori televisivi.

Il festival – ideato dall’associazione culturale Art Maiora e dalla Camera di Commercio di Bergamo – “serve” sul grande schermo storie di cibo e di vita, che esplorano l’universo del food attraverso lo sguardo di diversi Paesi e culture; coltiva l’appetito per la conoscenza in un percorso che porta il pubblico dagli anime, i cartoni animati giapponesi, alle paraolimpiadi, dallo showman Piero Chiambretti all’invenzione della cioccolata calda. Semina, raccoglie e porta in tavola una nuova cultura del cibo come consapevolezza e sostenibilità, che dai diversi Paesi del mondo si proietta a Bergamo.

Cibo, cultura, cura elencano il messaggio che quest’anno più che mai in occasione di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura dobbiamo fare nostro e trasmettere più forte e più grande al di fuori dei confini del territorio.

🎉 L’inaugurazione del festival sarà alle 18.00 alla presenza di istituzioni, partner e giornalisti.

🍽 Seguirà un aperitivo alla scoperta dei sapori del territorio offerto a cura di Ascom, Camera di Commercio, Associazione Gelatieri

e Parmalat.

🕖 Alle ore 19.30 inizierà l’incontro: IL CIBO SINTETICO: COME SALVARE LE NOSTRE TRADIZIONI

A cura di: Coldiretti Bergamo – interviene il Presidente Coldiretti Bergamo Gabriele Borella

🕗 Alle ore 20.00 ci addentreremo nelle valli del formaggio con la proiezione in anteprima del documentario:

LIVING MATTER: BERGAMO AND THE CHEESE VALLEYS

Introduce: Claudio Cecchinelli – Resp. Servizio Cultura UNESCO

🕘 Alle ore 21.15 verrà offerta una DEGUSTAZIONE da Coldiretti Bergamo con formaggi di montagna, freschi e stagionati, di latte vaccino e caprino

🕤 In conclusione sarà aperto al pubblico gratuitamente l’ingresso alla proiezione delle ore 21.30 del film da sala SI,CHEF! – LA BRIGADE di Louis-Julien Petit 1h37’