AGOSTO A MILANO. CASCINA NASCOSTA APERTA TUTTO AGOSTO.

NEL PARCO SEMPIONE IL RISTORANTE “LA LATTERIA” PROPONE APERITIVI, PRANZI E CENE ALL’INSEGNA DELLA SOSTENIBILITÀ ALIMENTARE

La Cascina è gestita da Legambiente Lombardia, tutti i prodotti alimentari provengono da aziende agricole sostenibili

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 agosto 2023 – Resta aperta per tutto il mese di agosto Cascina Nascosta, nel cuore di Milano, dentro il parco Sempione, sotto la Torre Branca. Una bellissima cascina lombarda, con la tipica forma a ferro di cavallo, completamente ristrutturata, che ospita le attività di Cascina Nascosta, uno spazio ibrido aperto alla città, gestito da Legambiente Lombardia, dedicato alla sostenibilità ambientale e alla promozione sociale, a partire dall’alimentazione con le proposte eno-gastronomiche a filiera corta del ristorante La Latteria, l’orto didattico, per arrivare alla mobilità con la Ciclofficina.

Il mese di agosto è un buon momento per scoprire Cascina Nascosta per un aperitivo o una cena.

I barman di Cascina Nascosta preparano spritz molto speciali realizzati con il bitter “Berto” e bitter “Live Bio”. Il bitter Berto dell’antica Distilleria Quaglia ha un gusto dolce e fruttato a base di genziana e arancia, con zenzero e cedro, mentre il bitter Live Bio, prodotto da Ghirlandi Selezioni con radici, erbe essenziali, succo di frutti rossi e succo di limone, ha un sapore più erbaceo, molto particolare.

Cenare al ristorante La Latteria, guidato dallo chef Andrea Bertolucci, è un’esperienza molto gustosa che aiuta le persone ad acquisire maggiore consapevolezza di cosa vuole dire “sostenibilità alimentare”.

La latteria, infatti, aderisce alla Planetary Health Diet, un modello alimentare che attinge molto dalla dieta mediterranea, utilizzando prodotti provenienti dal mondo vegetale, spesso coltivati biologicamente, e definiamo i nostri menù a partire dalla stagionalità di ortaggi e frutta. Viene favorito l’utilizzo dei cereali integrali. Carni, uova, salumi, latte e formaggi provengono da produttori selezionati, attenti al benessere animale e che sono in grado di produrre la materia prima dai loro campi, senza importare mangimi o carni; il pesce proviene da pesca o acquacoltura certificate italiane, di cui viene anche controllato il periodo e il metodo di pesca; ovunque possibile sostituiamo l’impiego di grassi con olio vegetale; il vino è biologico proveniente da aziende che producono in modo consapevole e sostenibile. Negli approvvigionamenti, nella conservazione e nelle preparazioni, si applica un controllo rigoroso per evitare qualsiasi spreco alimentare. Il giovedì è il meatles day, per cui vengono proposti solo piatti vegetariani. Inoltre, a seconda della disponibilità, viene proposto un ri-menù: ricette che rielaborano e danno nuovo sapore agli avanzi, per mettere al bando lo spreco alimentare.

Per classificare la sostenibilità dei piatti del menù Legambiente Lombardia ha realizzato un nuovo strumento: l’Eco-Score è un’indicazione ‘a semaforo’, che assegna una valutazione ad ogni ricetta dalla lettera A (per le preparazioni con ingredienti più sostenibili) alla lettera E (per quelli più impattanti), e che aiuta le persone a scegliere la frequenza con cui consumare determinate pietanze, tenendo conto, non solo della natura degli ingredienti, ma anche della loro origine e produzione.



La Cascina è davvero nascosta perché protetta da due terrapieni, per cui non è visibile da coloro che si trovano nel parco. Finché il parco Sempione resterà chiuso l’ingresso della Cascina è via Comoens 2, attraversando il locale JusteMe. Quando il parco riaprirà l’ingresso sarà da viale Alemagna 14.

Fino al 25 agosto gli orari di Cascina Nascosta: dal martedì al venerdì dalle 18 alle 23.30; il sabato dalle 9 alle 23.30 e la domenica dalle 9 alle 16. Lunedì chiuso. A Ferragosto saremo aperti solo a pranzo.

Gli orari dal 27 agosto: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 23.30; il sabato dalle 9 alle 23.30 e la domenica dalle 9 alle 22. Lunedì chiuso. Prenotazioni: 340.6755196 e sul sito al link: https://cascinanascosta.org/attivita-spazi/latteria/

Info: info@cascinanascosta.org

V.A.