Grave incidente stradale lungo la autostrada A4 tra Seriate e Bergamo, tre feriti: due gravi

(mi-lorenteggio.com) Bergamo, 11 agosto 2023 – Intorno alle ore 13.25 di oggi, un grave incidente è avvenuto sulla A4 Milano-Brescia, tra Seriate e Bergamo in direzione Torino con coinvolti due mezzi pesanti e due veicoli. Quattro le persone rimaste coinvolte. Per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso. Sul posto sono giunte tre ambulanze, un’automedica, i Vigili del Fuoco e la Postrada. Due dei feriti trasportati in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo e uno in codice giallo.

V. A.