Rozzano. Tentata violenza sessuale in un parco, arrestato 37enne

(Mi-lorenteggio.com) Rozzano, 11 agosto 2023 — Tentata violenza sessuale, arrestato dai Carabinieri. È un 37enne di nazionalità srilankese l’uomo che ha tentato di violentare una giovane donna al Parco 2. Gli accertamenti investigativi di tipo tecnico e tradizionale, avviati immediatamente dai Carabinieri di Rozzano su delega della Procura della Repubblica hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’aggressione e giungere all’identificazione dell’autore, riconosciuto anche dalla stessa vittima. “Un sentito ringraziamento al comandante Gaetano Spatuzzi ed ai militari della Tenenza Carabinieri di Rozzano per aver arrestato l’autore di questo grave episodio – commenta il sindaco Gianni Ferretti. Le indagini celeri e proficue indagini hanno consentito di individuare l’uomo. Desidero ringraziare l’Arma dei Carabinieri per l’impegno profuso quotidianamente per garantire l’ordine, la serenità e la sicurezza nella nostra città”.

Il fatto è accaduto qualche giorno fa in un parco cittadino, una ragazza è stata aggredita da uno sconosciuto mentre si stava recando al lavoro e grazie al provvidenziale arrivo di un uomo che faceva jogging ha fatto fuggire l’aggressore.

