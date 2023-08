Como. Aggredisce poliziotto fuori servizio e una guardia giurata: ricoverato in psichiatria cittadino tedesco.

(Mi-lorenteggio.com) Como, 12 agosto 2023 – Nella giornata dell’8 agosto 2023 operatori dell’U.P.G.S.P. della Questura di Como sono intervenuti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Sant’Anna in ausilio al personale del Posto di Polizia lì presente a causa di un cittadino tedesco aggressivo e molesto.

Il predetto, recatosi in quel nosocomio, dopo avere rubato un ciclomotore di un dipendente dell’ospedale è stato rintracciato dai militari dell’Arma dei Carabinieri i quali, viste le alterate condizioni psichiche del soggetto, lo hanno nuovamente portato al pronto Soccorso.

In quel frangente l’uomo ha cominciato a dare in escandescenze aggredendo e minacciando tutti i soggetti presenti, al punto che è dovuta intervenire la guardia giurata in servizio presso l’ospedale e, anche, un operatore di Polizia che si trovava sul posto per motivi personali. Il cittadino straniero dopo aver provocato lesioni alle persone intervenute per cercare di contenere la sua furia, con non poca fatica, è stato immobilizzato e ricoverato in psichiatria in regime di Trattamento Sanitario Obbligatorio.

Reda