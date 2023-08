Occhiali da sole 2023: scopri i modelli Miu Miu

Milano, 15 agosto 2023 – Ormai sono sotto gli occhi di tutti le tendenze degli occhiali da sole di questa estate 2023! Non si tratta più di quanto visto durante le sfilate di moda, dove non mancano modelli eccentrici e improbabili, ma di occhiali indossati dalle donne comuni, calati nella realtà di tutti i giorni.

Passeggiando per le vie dei centri vacanzieri più glamour, ma anche per le nostre città, le tendenze sono ormai chiare e suddivise per stile, forma, colore e fantasia.

Lo stile retrò risulta il più amato: dagli occhiali vintage, a quelli in stile hipster, gli occhiali da sole sembrano aver viaggiato davvero nel passato. I modelli sono svariati, ma vanno per la maggiore gli intriganti cat-eye, ma anche le forme ovali, come quella sfoggiata da molti modelli Miu Miu, da abbinare con un bel paio di orecchini.



In genere, comunque, se da una parte il retrò spinge verso la semplicità, non mancano stilisti che guardano al futuro, con montature esagerate e avveniristiche. Gli indecisi troveranno un compromesso nelle mascherine, che osano senza proporre qualcosa di mai visto.Non mancano gli occhiali rotondi, in genere caratterizzati da una montatura leggera che, guarda caso, è quella che va per la maggiore, soprattutto in metallo.

In fatto di colori, si va dal rosa shocking al verde passando per l’arancione e il giallo, sia sulle montature di acetato che di metallo, mentre il nero è dominante nelle montature piccole e rettangolari.

Gli occhiali Miu Miu permettono alla donna di distinguersi da tutte le altre. Da sempre, questi occhiali si caratterizzano per tagli e colori audaci basati sull’acetato. Le fantasie sono spesso particolari e tra tutte spicca l’intramontabile tartarugato, mentre i dettagli fanno davvero la differenza: non credete? Provate a non innamorarvi di quelli impreziositi da pietre scintillanti.

Grazie ad un mix di sperimentazioni e dettagli preziosi, la collezione 2023 degli occhiali da sole Miu Miu incarna gli ideali delle donne alla moda che cercano un look davvero all’avanguardia. Eleganza e fascino sono, da sempre, le parole d’ordine che guidano Miu Miu e, per questo 2023, il marchio non sembra essersi smentito!

L. M.