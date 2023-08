Valmasino. Cercatore di funghi trovato privo di vita

(Mi-lorenteggio.com) VALMASINO, 15 agosto 2023 – Intervento intorno a mezzanotte per il mancato rientro di un cercatore di funghi di 56 anni. Non rispondeva al telefono e allora è scattato l’allarme. Sono partite le squadre della stazione di Val Masino; sul posto anche l’elisoccorso di Como, dotato di visori notturni, che dopo diverse ricognizioni ha localizzato la zona. Dopo avere ricevuto le coordinate, le squadre hanno raggiunto il posto e poco dopo hanno ritrovato l’uomo. È arrivato l’elisoccorso da Bergamo per il recupero della salma, dopo le procedure del caso. L’intervento è finito con il rientro delle squadre. con il rientro delle squadre. Oltre alla Stazione di Valmasino del Cnsas, sono intervenuti anche il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, i Vigili del fuoco e la Protezione civile.