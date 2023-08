Soccorso ciclista 18enne a Ceto, a Casto soccorsa donna di 61 anni caduta da sentiero

(mi-lorenteggio.com) CETO (BS), 16 agosto 2023 – Intervento oggi, mercoledì 16 agosto 2023, per un ciclista di 18 anni. Stava percorrendo una mulattiera che scende dall’abitato di Ceto verso il fondovalle, quando la bicicletta ha avuto un guasto. È caduto e ha riportato lievi escoriazioni e la sospetta frattura di un braccio. Alcuni passanti hanno chiamato il 112. La centrale ha mandato sul posto il Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e i Vigili del fuoco. Un tecnico che era già in zona è salito a piedi, gli altri sono arrivati con il quad; era presente anche un medico rianimatore del Cnsas. Il ragazzo è stato raggiunto, stabilizzato nel materassino a depressione e messo in sicurezza, poi portato dove c’era l’ambulanza. L’intervento è cominciato poco dopo le 11:30 di stamattina e si è concluso intorno alle 13:00.

CASTO (BS) – Intervento nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 16 agosto 2023, per la Stazione di Valle Sabbia del Soccorso alpino, V Delegazione Bresciana. I tecnici sono stati allertati per una donna di 61 anni, caduta sul sentiero, che ha riportato un trauma a una caviglia. Dopo l’attivazione, le squadre hanno raggiunto la donna, che si trovava nei pressi del parco delle Fucine, territorio del comune di Casto. Dopo la valutazione sanitaria, la donna è stata trasportata fino all’ambulanza. L’intervento è cominciato poco dopo mezzogiorno ed è finito intorno alle 14.30 con il rientro delle squadre.