Val Vigezzo. Trovata senza vita l’escursionista 49enne milanese Alessia Protospataro

(mi-lorenteggio.com) Val Vigezzo, 17 agosto 2023 – E’ stata trovato oggi, il corpo senza vita della escursionista 49enne milanese Alessia Protospataro, dispersa dalla scorso 10 agosto in Val Vigezzo,

La donna era in vacanza in in un B&B di Domodossola e lo scorso 10 agosto aveva deciso di fare una escursione in alta Valle Vigezzo per raggiungere il Santuario della Madonna del Sangue. Non vendendola tornare, l’albergatore ha allertato i soccorsi.

Stando alle risultanze delle ricerche, Alessia Protospataro aveva preso un treno delle Ferrovie Vigezzine per Santa Maria Maggiore, dove ha preso la funivia della Piana a Prestinon, come risulta dall’impianto di video sorveglianza.

È stato un tecnico di soccorso alpino civile, che stava sorvolando l’area in elicottero, a individuare il cadavere, nel rio Melezzo. In corso le indagini per ricostruire le ultime ore di vita della donna e capire le cause del decesso