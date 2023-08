Albairate. RACCOLTA SOLIDALE DI MATERIALE SCOLASTICO – QUARTA EDIZIONE

(mi-lorenteggio.com) Albairate, 22 agosto 2023. L’Amministrazione Comunale organizza la quarta edizione della raccolta di materiale scolastico a sostegno degli studenti albairatesi della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo e di secondo grado.

I dati ISTAT rilevano che quaderni, quadernoni, diari e album da disegno, rispetto allo scorso anno, risentono particolarmente del caro bollette, toccando un aumento del 7,3%. Rincari considerevoli si registrano anche per gli altri articoli di cartoleria e materiali da disegno, come matite, evidenziatori, penne, pastelli, che segnano un rialzo del 6,5%. Tali aumenti incidono pesantemente sulla spesa per il corredo scolastico, che, insieme al caro vita, interessa soprattutto i nuclei familiari più fragili. Proprio a loro sarà devoluto tutto il materiale donato.

Di seguito punti e orari della raccolta:

4-5-6-7-8 settembre: Biblioteca civica “L. Germani”, via C. Battisti 8 – dalle ore 14.30 alle 18.30

9 settembre: piazza G. Garibaldi – dalle ore 8.30 alle 13.00

Cosa donare:

penne, matite, matite ergonomiche, pastelli, gomme, pennarelli;

quaderni, raccoglitori, cartellette, album da disegno, cartoncini colorati, fogli protocollo, fogli a buchi, risme di fogli;

colle, temperini, righelli, squadre;

(anche usati, in buono stato) zaini, compassi, righelli, astucci;

Contiamo sull’aiuto di tutti. Non mancate!

L’ASSESSORE ALL’ISTRUZIONE

Maria Cristina Trezzi