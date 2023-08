MALTEMPO. AREE VERDI E PARCHI RECINTATI, DOMANI ALTRE 18 RIAPERTURE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 agosto 2023 – ll Comune di Milano riapre da domani, mercoledì 23 agosto, altre 18 aree verdi chiuse da ordinanza sindacale dopo il nubifragio del 25 luglio.



Si tratta dei giardini civici recintati di via Terraggio e di via Privata Grado, del campo giochi tra viale Omero e via Osimo e di otto giardini siti nel Municipio 5: il parco di via dell’Assunta, il parco Autieri d’Italia di via Marco d’Agrate, l’area verde tra viale Ortles e via Arcivescovo Calabiana (giardino pubblico Franca Helg), il parchetto (con campo da basket) di via Verro, il parco comunale di via Ripamonti-Monti Sabini, il parco di corso San Gottardo, le aree verdi di via San Bernardo e di via Giulio Carcano.

E inoltre, il parco giochi di via Martinetti, i giardini pubblici di via Fleming, i giardinetti (con campo da basket) tra le vie Messina e Giovanni Calvino; l’area verde tra via Suzzani e Lanfranco della Pila, il giardino dell’Esplanade (nel quartiere Bicocca, tra viale Sarca e via Luigi Emanueli), il giardino di via Palanzone, lo spazio verde attrezzato con campo giochi e area cani tra via Sesto San Giovanni e via Padre Gerardo Beccaro.



Gli spazi verdi e le aree attrezzate tornano fruibili al pubblico a seguito delle indagini e delle manutenzioni che si sono rese necessarie e si aggiungono alle precedenti riaperture di parchi e giardini delle scorse settimane, per un totale di 47 spazi riattivati.

Risultato raggiunto grazie al lavoro senza sosta di tecnici e agronomi che stanno portando a termine le operazioni di ripristino (interventi di abbattimento, potatura e bonifica) e le successive relazioni di fruibilità e sicurezza.

V.A.