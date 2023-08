BAREGGIO – TRASPORTO SCOLASTICO, IL SERVIZIO CI SARÀ

(Mi-lorenteggio.com) Bareggio, 22 agosto 2023 – Il

servizio di trasporto scolastico ci sarà. L’Amministrazione comunale ha concluso la procedura per l’affidamento diretto sotto soglia alla ditta che ha già fornito il servizio nel passato anno scolastico. Le modalità di fruizione restano, pertanto, le medesime. “Sono molto soddisfatto del risultato raggiunto – ha fatto sapere l’assessore all’Istruzione Franco Capuano -. Come avevo preannunciato qualche giorno fa per tranquillizzare le famiglie dopo gli allarmismi creati ad arte da qualche consigliere comunale di opposizione, la vicenda si è chiusa positivamente”. L’assessore Capuano ha anche ribadito il motivo per il quale l’assegnazione è per un solo anno scolastico: “Questo per noi sarà un anno ‘campione’ – ha spiegato l’assessore – in cui, dopo la pandemia, faremo delle valutazioni in base al numero di famiglie (al momento 36) che fanno richiesta, considerato anche che si tratta di uno dei servizi con la più bassa ‘copertura’. Se i numeri si confermeranno questi, come Amministrazione comunale studieremo soluzioni più sostenibili per l’Ente dal momento che, per quest’anno, il servizio costerà circa 140.000 euro e con le rette a carico delle famiglie non si arriva a coprire neanche il 20%”.

“Ringrazio l’assessore Capuano e gli uffici per l’importante lavoro svolto in queste settimane dopo che l’unico operatore che aveva partecipato al bando non era risultato idoneo – aggiunge il sindaco Linda Colombo -. Come abbiamo sempre detto, per noi la volontà era ed è quella di mantenere il servizio e tutte le nostre azioni sono andate in questa direzione. Restiamo sempre a disposizione delle famiglie per raccogliere osservazioni e suggerimenti per migliorare il servizio e renderlo, se possibile, ancora più rispondente alle loro necessità”.

Redazione