SOCCORSI IN MONTAGNA: INTERVENTI IN VAL BREMBANA E TARTANO

(Mi-lorenteggio.com) VAL BREMBANA (BG), 22 agosto 2023 – Due interventi oggi pomeriggio per la VI Delegazione Orobica in Val Brembana. La prima attivazione è arrivata poco dopo le 13:30 per un ragazzo di 22 anni che aveva avuto un malore nei pressi del rifugio Calvi. Sono salite subito le squadre, con un sanitario del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. I soccorritori hanno controllato i parametri sanitari e in accordo con la centrale hanno portato il giovane a Carona, dove c’era l’ambulanza. Quasi in contemporanea, a Cassiglio, intervento per una escursionista che aveva riportato un infortunio a una gamba e non riusciva più a camminare. Le squadre l’hanno raggiunta, anche in questo caso era presente un altro sanitario del Cnsas. La donna è stata valutata, messa in sicurezza e trasportata con la barella portantina per circa un’ora e un quarto fino a Taleggio, dove c’era l’ambulanza per il successivo trasporto in ospedale.

TARTANO (SO) – I tecnici della Stazione di Morbegno del Soccorso alpino, VII Delegazione Vatellina – Valchiavenna, sono stati attivati in tarda mattinata dalla centrale a supporto delle operazioni dell’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza. Un uomo di circa 50 ha avuto un malore mentre si trovava con un’altra persona nei boschi sopra Tartano. Immediato l’allarme. L’elisoccorso lo ha raggiunto, con l’équipe sanitaria e il tecnico del Cnsas; pronti in piazzola i tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. Il medico ha constatato il decesso dell’uomo. L’intervento è cominciato intorno alle 11:30 ed è finito un’ora dopo.