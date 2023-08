Bar e ristoranti: ecco l’identikit del POS perfetto

Milano, 23 agosto 2023 – Ogni attività commerciale moderna si trova a dover affrontare una delle sfide più importanti: rimanere al passo con la tecnologia, e con le richieste dei clienti. I pagamenti rientrano in questa lista di urgenze, soprattutto se si parla della loro gestione. Si tratta di una lezione che molti bar e ristoranti hanno già appreso, per merito dell’utilizzo di un POS all’avanguardia e sempre più ricco di funzioni aggiuntive. Non a caso, oggi scopriremo insieme l’identikit del POS perfetto per questa tipologia di business.

Caratteristiche di un POS per bar e ristoranti

Un POS per bar e ristoranti deve essere prima di tutto intuitivo, facile da usare e veloce. Deve permettere al personale di gestire in maniera efficiente i pagamenti, riducendo al minimo i tempi di attesa dei clienti. Inoltre, deve essere versatile e in grado di supportare diverse modalità di pagamento, come le carte di credito e altre opzioni oggi particolarmente diffuse, da Google Pay ad Apple Pay. Va detto, comunque, che in vendita è possibile trovare dei POS ristoranti, come quello di Nexi, arricchiti da ulteriori funzioni extra.

Possibilità di richiedere la mancia dal POS

Una caratteristica molto apprezzata in un POS per bar e ristoranti è la possibilità di richiedere la mancia direttamente dal dispositivo. Si tratta di un extra molto prezioso, soprattutto per via del fatto che oramai sono pochissimi i clienti che pagano in contanti. Le mance sono vitali, ed è per questo che non bisogna mai rinunciare a loro: con un POS appositamente configurato, non si porrà più tale problema. Inoltre, i POS di questa tipologia tracciano le mance e, di conseguenza, danno la possibilità di regolare il tutto con il proprio commercialista.

Accettazione dei buoni pasto dal POS

Un’altra funzionalità particolarmente importante, per un POS disegnato su misura per le attività di ristorazione e i bar, è la possibilità di accettare anche i buoni pasto più diffusi. Il motivo è semplice da capire: oggi in molti sfruttano i buoni. Se l’attività non si adegua, dunque, rischia di perdere dei clienti importanti, e di conseguenza dei soldi. Inoltre, l’accettazione dei buoni pasto via POS giova anche al brand del locale, in quanto può attrarre una clientela più diversificata.

Prendere le comande direttamente dal POS

Dato che stiamo tracciando l’identikit del perfetto POS per ristoranti e bar, non potremmo mai sottovalutare una delle funzionalità più importanti. Si parla nello specifico della possibilità, per i camerieri, di prendere le comande e di spedire in cucina l’ordine del cliente direttamente dal POS. Un dispositivo di questa tipologia, ovviamente, assicura diversi vantaggi sia ai clienti, sia agli esercenti. Per prima cosa, semplifica le procedure, e in secondo luogo minimizza qualsiasi errore da parte dello staff.

Creazione di programmi fedeltà personalizzati

Alcuni POS per bar e ristoranti permettono anche di creare un programma fedeltà personalizzato, il che può fare la differenza. Si tratta infatti di uno strumento di marketing davvero potente, ideale per spingere i clienti a tornare. Un POS che presenta questa funzionalità, quindi, può aiutare ad incrementare la fidelizzazione e le vendite.

L. M.