Negli UCI Cinemas ripartono gli spettacoli della domenica mattina e torna la rassegna Kids Club a 3,50 Euro

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 23 agosto 2023 – Dal 27 agosto in 22 multisale del Circuito, Oppenheimer e gli altri grandi film della stagione cinematografica, ti aspettano in sala anche la domenica mattina a partire dalle ore 10:00. Inoltre la rassegna Kids Club dedicata alle famiglie, proporrà i grandi successi di animazione della stagione a soli 3,50 euro a biglietto.

Di seguito il calendario della rassegna delle prossime settimane:

• 27 agosto – Super Mario Bros. – Il Film, il lungometraggio animato distribuito da Universal Pictures e diretto da Aaron Horvath e Michael Jelenic, dedicato al celebre idraulico e al suo mondo psichedelico;

• 3 settembre – Elemental, il nuovo lungometraggio targato Disney-Pixar diretto da Peter Sohn e distribuito da The Walt Disney Company Italia;

• 10 settembre – Il Gatto con gli Stivali 2: L’Ultimo Desiderio, il film diretto da Joel Crawford e distribuito da Universal Pictures che riporta sul grande schermo l’amato personaggio già visto in Shrek;

• 17 settembre – Ruby Gillman, la ragazza con i tentacoli, il lungometraggio animato distribuito da Universal Pictures su un’adolescente che scopre un segreto importante su se stessa dopo un tuffo inaspettato;

• 24 settembre – Spider-Man: Across the Spider-Verse, l’attesissimo secondo capitolo del lungometraggio animato che ha come protagonista Miles Morales, distribuito da Eagle Pictures e diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson.

Le multisala che apriranno prima la domenica mattina, con maggior offerta di spettacoli, a cui si aggiungerà in più la rassegna Kids Club sono: UCI Bicocca (MI), UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Moncalieri (TO), UCI Porta di Roma (RM), UCI RomaEst (RM), UCI Torino Lingotto (TO), UCI Bolzano (BZ), UCI Milanofiori (MI), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Luxe Marcon (VE), UCI Orio (BG), UCI Pioltello (MI), UCI Verona (VR), UCI Luxe Palladio (VI), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Cinemas Meridiana Bologna (BO), UCI Firenze (FI), UCI Reggio Emilia (RE), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Cinepolis Marcianise (CE), UCI Luxe Maximo (RM).