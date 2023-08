SCHILPARIO (BG), SOTTOSEGRETARIO MAGONI INCONTRA GIOCATORI BLU BASKET 1971 TREVIGLIO IN RITIRO, OBIETTIVO SALIRE IN A1

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 24 agosto 2023 – Lara Magoni, sottosegretario alla Presidenza con delega Sport e Giovani di Regione Lombardia, ha incontrato oggi a Schilpario (Bg), insieme al Sindaco Marco Pizio, la Blu Basket 1971 Treviglio, squadra che milita in serie A2, in ritiro proprio in Val di Scalve.

“Quella tra la Blu Basket e Schilpario – ha detto Magoni – è una sinergia straordinaria, che nasce grazie al legame con l’azienda Elvas rappresentata da Angela Piantoni. Un binomio vincente per la valorizzazione di un territorio semplicemente fantastico, a cui sono particolarmente legata”.

“Ogni volta che ho l’opportunità di incontrare giovani sportivi l’emozione è forte – ha proseguito il sottosegretario – perché mi riporta immancabilmente agli anni da campionessa. La Blu Basket è un’eccellenza sportiva della provincia di Bergamo, il sogno di tanti tifosi, reso possibile grazie alla famiglia Mascio, cuore pulsante della società”. Nell’occasione il capitano Brian Sacchetti e il presidente del sodalizio, Stefano Mascio, hanno consegnato al sindaco Pizio il loro gagliardetto.

“Quando il territorio crede nello sport, quando le aziende sostengono realtà come la Blu Basket, lo sport vince e genera un effetto domino di messaggi straordinari per i nostri giovani – ha detto Magoni -. Schilpario è non solo sede di grandi eventi internazionali legati al mondo degli sport invernali, ma protagonista nell’accoglienza di una grande eccellenza della pallacanestro. Ancora una volta la provincia di Bergamo dimostra il suo amore incondizionato verso ogni disciplina”.

“Attualmente la squadra milita nel Campionato di serie A2, l’augurio – ha concluso – è che possano raggiungere il loro obiettivo di essere promossi in A1”.

Redazione