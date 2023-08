Dall’11 al 18 settembre la Festa Patronale di Buccinasco: ecco il programma

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 31 agosto 2023 – Torna l’appuntamento del mese di settembre con la Festa Patronale di Buccinasco, organizzata dalle parrocchie SS. Gervaso e Protaso e Maria Madre della Chiesa con il Comitato Pro Festa Patronale e il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione comunale.

Da lunedì 11 a lunedì 18 settembre le parrocchie propongono momenti devozionali, la mostra “C’è qualcuno che ascolta il mio grido? Giobbe e l’enigma della sofferenza” presso la Chiesa Antica dal 14 al 22 settembre, la mostra “Sub tutela Dei. Il giudice Rosario Livatino” dal 15 al 22 settembre in Sala consiliare” e, ancora, incontri, concerti, tornei sportivi.

Domenica 17 settembre gli eventi più importanti con la S. Messa Solenne al mattino e la

Processione dopo la messa delle 18. E gli stand delle associazioni della comunità e

dell’Amministrazione comunale.

Nell’ambito della festa, come da molti anni, nell’area mercato di via Bologna verrà installato il luna park fino a lunedì 18 settembre. Per motivi di ordine e pubblica sicurezza non è consentita invece l’allestimento delle giostre nell’area verde di via Emilia, come stabilito dalla Giunta comunale. Lo stazionamento delle carovane di abitazione dei titolari dello spettacolo viaggiante è consentito per il periodo della festa nel piazzale di viale Lazio (fino alle 12 del 19 settembre).

Redazione