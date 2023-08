CALIBRO 35 – “NOUVELLES AVENTURES ON TOUR”: SI AGGIUNGONO NUOVE DATE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 agosto 2023 – I CALIBRO 35 – la band formata da Tommaso Colliva, Fabio Rondanini, Massimo Martellotta ed Enrico Gabrielli – proseguono il loro viaggio live con NOUVELLES AVENTURES ON TOUR, con cui stanno presentando l’omonimo album uscito a maggio 2023, NOUVELLES AVENTURES.

Il tour, prodotto e organizzato da Vertigo, li ha portati nei mesi scorsi a calcare i palchi dei principali festival italiani ed europei (tra cui il Primavera Sound di Barcellona, l’Off Festival di Cracovia e Paredes De Coura in Portogallo) e si arricchisce a settembre e ottobre di nuove date, che riporteranno i CALIBRO 35 anche nei club: il 1 settembre NOUVELLES AVENTURES ON TOUR farà tappa a Cagliari (Karel Music Expo), per poi proseguire il 24 settembre a Novara (Nu Arts and Community 2023), il 30 settembre a Palermo (Mercurio Festival), il 4 e 5 ottobre con una doppia data a Roma (Monk), il 22 ottobre a Pinerolo, TO (ArtigianatOff), il 23 ottobre a Milano (Alcatraz). Le prevendite per NOUVELLES AVENTURES ON TOUR sono disponibili sul circuito Ticketone e circuiti autorizzati.

In scaletta, oltre ad alcuni estratti dal repertorio quindicennale della band, il nuovo album NOUVELLES AVENTURES, disponibile per Virgin Music LAS (Universal Music Italia) in formato CD, vinile e su tutte le piattaforme digitali.

Dopo l’esperienza di Scacco al Maestro, due dischi dedicati alla straordinaria opera di Ennio Morricone, portati in tour con Calibro 35 Plays Morricone, e della colonna sonora originale della serie campione di ascolti Blanca, in onda su Rai 1, per i CALIBRO 35 era finalmente arrivato il momento di tornare a fare musica propria.

Tra colonne sonore, progetti speciali, dischi con formazioni allargate ed esplorazioni musicali diversificate NOUVELLE AVENTURES è un disco come i CALIBRO 35 non ne facevano da un po’.

Un disco che vede il gruppo utilizzare a pieno le risorse coltivate, affinate e arricchite negli anni per tornare a fare “la musica dei Calibro”; quel miscuglio strumentale di funk, rock progressivo, jazz alternativo e musica cinematica ad ampio spettro con cui il pubblico ha imparato a conoscerli in questi quindici anni di carriera.

I CALIBRO 35 sono non a caso una super band di musicisti che hanno collaborato negli anni con artisti della portata di Iggy Pop, Rokia Traoré, Muse, Stewart Copeland, Afterhours, Diodato e decine di altri progetti.

È proprio in contrapposizione a questa quotidianità del “fare musica” anche artigianalmente che nasce l’esigenza del chiudersi in studio, suonare per il semplice gusto di farlo e vedere cosa esce fuori, senza avere un committente o un altro progetto artistico da sposare. Solamente la voglia di confrontarsi e aggiornare un progetto dall’immaginario molto chiaro e definito come CALIBRO 35 con i risultati delle proprie ricerche personali e delle esperienze condivise. Almeno per una settimana.

È quello che è successo a Napoli, dove la band, insieme al bassista Roberto Dragonetti, ha deciso di registrare NOUVELLES AVENTURES negli studi dell’Auditorium Novecento, prima sala di registrazione in Italia. Il risultato è un insieme di avventure sonore straordinarie, di cui tutti i membri della band, non esistendo un frontman nei CALIBRO 35, sono protagonisti.

NOUVELLES AVENTURES ON TOUR

01 settembre Karel Music Expo – Cagliari

24 settembre Nu Arts and Community 2023 – Novara

30 settembre Mercurio Festival – Palermo

4 ottobre Monk – Roma

5 ottobre Monk – Roma

22 ottobre ArtigianaToff – Pinerolo (TO)

23 ottobre Jazz Mi @ Alcatraz Milano – Milano

NOUVELLES AVENTURES

LA TRACKLIST

1. Apnea

2. Extraordinaire

3. Gun Powder

4. Ottofante

5. Dinamometro

6. Mompracem

7. Eteretaco

8. Novecento e Mille

9. Bolero!

10.Milan au 30èsme siècle