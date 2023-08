INCIDENTE FERROVIARIO MI-TO, REGIONE LOMBARDIA VICINA A FAMILIARI VITTIME

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 agosto 2023 – “Una tragedia immane, che lascia sgomenti. Il nostro pensiero va ai familiari delle vittime che stanno vivendo un momento drammatico“.

Lo dichiarano il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, che a nome della Giunta commentano la tragedia alla stazione di Brandizzo, nel Torinese, dove la notte scorsa hanno perso la vita cinque operai travolti da un treno.

“È necessario fare ancora di più – conclude Lucente – un impegno che deve coinvolgere tutti per far sì che non si debbano più piangere vittime che stanno compiendo il loro dovere”.

Redazione