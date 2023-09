Cesano Boscone (MI) – Maltempo: riapertura regolare di nidi e scuole

Grazie ai lavori svolti nei giardini e nei cortili nelle diverse strutture durante la chiusura estiva, l’amministrazione comunale è riuscita a garantire la ripresa delle attività come previste dal calendario scolastico

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone (1 settembre 2023) – Dopo il nubifragio del 25 luglio e il forte temporale del 26 agosto, con oggi riaprono i nidi Coccinella in via Garibaldi e Montessori in via Gramsci, per circa 140 bambini complessivi, rispettando il calendario scolastico. Riapertura regolare anche per le scuole dell’infanzia, martedì 5 settembre, e per le primarie e secondarie di primo grado, martedì 12 settembre.

«Siamo soddisfatti di essere riusciti a garantirne – spiega il primo cittadino Salvatore Gattuso – la prevista ripresa delle attività educative. Infatti, abbiamo dato priorità ai nidi e alle scuole ne programmare gli interventi di verifica e messa in sicurezza delle aree verdi del territorio, che si sono resi necessari a causa degli eventi climatici delle scorse settimane».

Il nulla osta alla riapertura in sicurezza degli edifici scolastici è stato dato dall’agronomo incaricato dalla ditta affidataria del servizio di manutenzione del verde pubblico. Nelle aree ancora interdette, dovranno essere completate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi.

Rispetto alla decisione del tecnico, l’amministrazione ha ritenuto opportuno, in via cautelativa, limitare il transito – fino alla conclusione dei lavori – nelle sole aree necessarie ad accedere alle strutture.

Pertanto, per il nido Montessori e le scuole dell’infanzia di via Acacie, via Libertà e via Don Sturzo gli ingressi saranno consentiti attraverso un percorso delimitato da nastro rosso, mentre per ora è vietato l’accesso alle aree verdi e ai cortili.

Rimane invece confermata l’ordinanza sindacale del 5 agosto con la quale si disponeva la fruizione degli spazi esterni per la scuola materna di via XXV aprile e per l’asilo nido Coccinella di via Garibaldi.

Riaperto anche il cancello di Villa Marazzi, lato giardino, perché è stato messo in sicurezza il grande Celtis Australis.

V.A.