Campionati del Mondo di Kung Fu: a poco meno di 16 anni, il milanese Gaetano Turchiarolo torna con un bronzo dalla sua prima audizione ai Mondiali in Cina

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 settembre 2023 – Gaetano Turchiarolo (16 anni il prossimo 21 settembre), torna a casa con un bronzo e l’emozione ancora negli occhi dalla 9th World Kung Fu Championships (Campionati del Mondo di Kung Fu – 9^ edizione). La soddisfazione per lui, nato alla periferia milanese, nel quartiere di Affori ai margini dei “Palazzi” è tanta. E lo è anche per la sua famiglia che lo ha sempre sostenuto in questa scelta di vita sana che lo ha portato ad indossare la maglia della Nazionale.

«Ringrazio la mia famiglia che mi ha permesso di poter andare in Cina e partecipare ai Mondiali. Li ringrazio perché hanno sempre creduto in me. Ringrazio il maestro, Edoardo Sirto, che ha vinto l’oro come primo assoluto e un bronzo, e i suoi figli Elisabetta ed Alessandro (che hanno vinto un oro e un argento ed un bronzo) che mi hanno allenato nella palestra di Milano, dell’Asd Hac Long Drago Nero. E poi ringrazio me, per aver creduto nel sogno di potercela fare» con queste parole Gaetano Turchiarolo ha commentato la vittoria del suo primo Mondiale.

«Il Kung Fu è una disciplina millenaria che insegna ai ragazzi ad andare oltre le tecniche sportive. Li aiuta ad avere il controllo della forza, dei pensieri e il rispetto dell’altro. –dice il papà Luciano – Gaetano pratica questo sport dalla prima elementare con costanza e tenacia dandoci sempre tante soddisfazioni»

«Il Kung Fu richiede responsabilità ed impegno. Non è uno sport di e per tutti ma, per i migliori e Gaetano, gareggiando con ragazzi provenienti da tutto il mondo, ha dimostrato di esserlo» aggiunge orgogliosa la mamma Cinzia.

Quella di Gaetano è una vita di sacrifici: dalle elementari in poi si allena regolarmente passando da 2 a 4/5 allenamenti a settimana. E quando il Covid prova a fermarlo, lui “a distanza” gli fa capire che la sua voglia di farcela è più forte e continua ad allenarsi da remoto fino a raggiungere il grado di “cintura blu”

Con l’inizio delle scuole superiori gli impegni scolastici aumentano in maniera direttamente proporzionale all’orario di allenamento. S’impone di non mollare e vince sia a scuola, sia nello sport che ha scelto per passione e per evitare le brutte strade della periferia di Affori dove droga e alcool hanno la meglio.

Gaetano Turchiarolo è un esempio per lo sport sano e per i ragazzi che sanno scegliere quale strada intraprendere.

Redazione