Si è spento mercoledì 30 agosto 2023, all’età di 94 anni, Mohamed Al-Fayed, importante miliardario e imprenditore di successo. Nato il 27 gennaio 1929 ad Alessandria d’Egitto, è diventato inizialmente famoso per l’acquisizione negli anni ottanta dei magazzini Harrods di Londra che gestì fino al 2010 quando poi vennero venduti per 1,2 milioni di dollari. Dal 1979 è stato proprietario dell’hotel Ritz a Parigi che è considerato uno degli hotel più lussuosi e rinomati in tutto il mondo.

Redazione