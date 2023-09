(mi-lorenteggio.com) Castione della Presolana, 2 settembre 2023 – Intorno alle 14.20, in via Privata Clér, all’altezza con l’incrocio con la via Cantoniera, un motociclista di 49 anni è deceduto dopo una caduta dalla moto sulla quale viaggiava. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118, intervenuti anche con l’elisoccorso, giunto da Bergamo.

Redazione