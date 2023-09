3 AZZURRI FINALISTI IN COPPA EUROPA LEAD

(mi-lorenteggio.com) Bologna, 4 settembre 2023 – Si è conclusa ieri pomeriggio nel maestoso centro di arrampicata Level 24 di Casalecchio di Reno la seconda tappa di Coppa Europa Lead.

Degli 8 atleti azzurri impegnati in semifinale sono Ilaria Maria Scolaris, Luca Boldrini e Riccardo Vicentini a guadagnarsi il pass per la finale.

Nella semifinale femminile Ilaria Scolaris riesce a mantenersi nella rosa delle 8 migliori e a garantirsi l’accesso alla finale, mentre Savina Nicelli, Valentina Arnoldi, e Viola Battistella si fermano rispettivamente in 13°, 16° e 20° posizione.

La vittoria va alla francese Camille Pouget (che oltre all’oro agguanta anche il titolo europeo del circuito), argento all’israeliana Valeri Kremer e bronzo alla belga Lucie Watillon. Per Ilaria Scolaris un 8° posto decisamente amaro: un errore banale ad inizio gara le costa la caduta e la fine della corsa verso il podio per cui aveva lavorato benissimo, con un’ottima qualifica e semifinale.

Le altre azzurre Leonie Hofer, Vanessa Kofler, Elsa Giupponi, Giulia Bernardini si fermano alle qualifiche, rispettivamente al 27°, 30°, 32° e 33° posto.

Nella semifinale maschile Luca Malosti si ferma al 12° posto e Michele Reusa al 19°, non riuscendo ad accedere alla finale. Nel ranking per il titolo di circuito Malosti termina all’8° posto.

Riccardo Vicentini e Luca Boldrini portano avanti fino alla finale il tricolore.

In finale Vicentini si piazza in 5° posizione e Luca Boldrini in 7°, pur essendo entrambi arrivati alla stessa presa del vincitore, ma con tempi più lunghi. L’oro va quindi allo spagnolo Guillermo Peinado Franganillo, argento all’austriaco Felix Mader e bronzo al belga Ties Vancraeynest, che conquista anche il titolo Europeo di circuito.

Gli altri azzurri Gioele Piffer, Anselmo Bazzani, Sergio Bortolameotti e Ernesto Placci si fermano alle qualifiche, rispettivamente al 26°, 29°, 38° e 41° posto.

Il Presidente FASI Davide Battistella ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti della gara che si è svolta presso la Level 24, che ringraziamo per l’ospitalità ad organizzare questo evento di spessore europeo. Sono stati due giorni piuttosto intensi, con molti ragazzi approdati alla fase finale della competizione: un plauso speciale a Daniele Balestrazzi che ha conquistato la medaglia di bronzo. Ospitare in Italia una manifestazione importante per l’arrampicata sportiva a livello continentale e avere un ottimo riscontro naturalmente ci inorgoglisce.”