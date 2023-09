Incidente a Rho: alla guida in stato di ebbrezza, travolge un carro funebre

(mi-lorenteggio.com) Rho, 5 settembre 2023 – La Polizia locale di Rho è intervenuta lunedì 4 settembre alle 16.25 in via Buonarroti per un incidente causato da una Lancia Y guidata da una donna di origine russa, di 50 anni, che era partita dall’Emilia Romagna e intendeva raggiungere l’aeroporto di Malpensa. Percorrendo la strada rhodense ad alta velocità ha centrato prima un panettone che delimita la sede stradale e poi è finita contro un carro funebre non in fase di trasporto defunti che percorreva via Buonarroti nel rispetto dei limiti e delle regole del Codice della Strada.

Lo scontro è stato quasi frontale. La Lancia Y è rimasta distrutta nella parte anteriore, il conducente del carro funebre, colpito sul lato del volante, è rimasto ferito.

Il pre test e il test con l’etilometro in dotazione alla Polizia Locale di Rho hanno rilevato nel sangue della donna alla guida della Lancia Y un tasso alcolemico pari a 2,83: sei volte oltre il limite consentito.

La signora è stata denunciata dagli agenti rhodensi per guida in stato di ebbrezza, la patente di guida le è stata ritirata. La Lancia Y è stata posta sotto sequestro.

Redazione