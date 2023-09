CULTURA E SPETTACOLO, ASSESSORE CARUSO: A OTTOBRE MANTOVA DIVENTA LA CAPITALE DEGLI ‘INCONTRI DEL CINEMA D’ESSAI’

Milano, 05 settembre 2023 – Anche quest’anno Mantova ospiterà ‘Incontri del Cinema d’Essai’, manifestazione in programma dal 2 al 5 ottobre e giunta alla 23esima edizione. L’evento è stato presentato oggi nell’ambito della Mostra del Cinema di Venezia alla presenza dell’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso.

IL PATROCINO DI REGIONE LOMBARDIA – “Mantova – ha evidenziato Caruso – ospita gli ‘Incontri del Cinema d’Essai’ per la quindicesima volta consecutiva: un evento consolidato che ormai fa parte dell’offerta culturale della città. Come Regione Lombardia abbiamo voluto riconoscere il patrocino regionale: si tratta di un significativo momento di promozione della cultura cinematografica e un’occasione di scambio e confronto per gli esperti del settore”.

L’iniziativa prevede una trentina di anteprime cinematografiche, incontri con artisti di rilievo internazionale ed europeo, proiezione di trailer di film d’essai, approfondimenti e dibattiti, ed è rivolta principalmente al mondo dell’intera industria cinematografica: esercenti, produttori, distributori, giornalisti e organizzatori di Festival.

Redazione