Area B – presentata mozione contro restrizioni

Scurati (Lega): “Basta guerra a lavoratori, non si risolve così inquinamento aria. Comune intervenga su impianti riscaldamento obsoleti”

Milano, 7 settembre – “Bene la presentazione della mozione su Area B contro le ulteriori restrizioni volute dal PD milanese e dal sindaco Beppe Sala verso chi, suo malgrado, possiede un’auto a gasolio Euro 4 e 5 o a benzina Euro 2”.

Così Silvia Scurati consigliere regionale della Lega, e vicepresidente della Commissione ‘Attività produttive’ al Pirellone, in merito alla mozione – presentata dal gruppo Lega – che sarà discussa nell’Aula del Consiglio regionale il prossimo martedì 12 settembre.

“È assurda la decisione del Comune di Milano di limitare l’ingresso e la circolazione nel capoluogo lombardo a 25 giorni di accesso ai residenti e a soli 5 giorni ai non residente in possesso dei veicoli incriminati. Ad oggi gli accessi consentiti, a residenti e no, sono di 50 giornate all’anno”.

“Il testo chiederà di mantenere invariati gli ingressi in Città a fronte anche di uno studio della Bocconi che dimostra come Area B è una misura che grava esclusivamente sulle tasche dei cittadini, in questo caso quelli economicamente più deboli”.

“Condivisibile l’intento di combattere l’inquinamento atmosferico ma non è imponendo una tassa a chi non può permettersi un’auto nuova che si migliora la qualità dell’aria. La sinistra che oggi amministra Milano intervenga piuttosto in maniera concreta sui sistemi obsoleti di riscaldamento degli edifici, vera causa delle polveri sottili come stilato dall’ Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale” conclude Scurati.

Redazione