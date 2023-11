PRESIDENTE FONTANA A INAUGURAZIONE ‘SPORT MOVIE & TV’: LOMBARDIA PALCOSCENICO NATURALE PER RACCONTARE STORIE STRAORDINARIE

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 07 novembre 2023 – “Questo evento rappresenta in maniera compiuta quello che deve essere lo spirito olimpico. Istituzioni, stakeholders, enti locali, privato e sociale, tutti uniti e insieme per raggiungere l’obiettivo. Un contesto nel quale il lavoro in team è in grado di far raggiungere nuovi risultati e ottenere traguardi sempre più sfidanti”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in occasione dell’apertura, all’auditorium Testori di Palazzo Lombardia di ‘Sport Movie & TV’, evento che prevede a Milano, fino all’11 novembre, un’ampissima serie di proiezioni per diffondere cultura cinematografica e sportiva (tutte a ingresso gratuito).

Si tratta, in pratica, del campionato mondiale della televisione, del cinema, della cultura e della comunicazione sportiva giunto alla 40ª edizione. All’appuntamento erano presenti, fra gli altri, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, e il sottosegretario regionale allo Sport e Giovani, Lara Magoni.

“Milano e la Lombardia – ha aggiunto Attilio Fontana che, da grande appassionato di basket, si è intrattenuto a disquisire sul presente e il passato di questo sport con i campionissimi Dino Meneghin e Luigi Datome – saranno palcoscenico naturale per il festival del racconto sportivo, per l’epica delle immagini e della narrazione di tante storie di straordinario ed ordinario eroismo e competitività”.

“Da sempre – ha aggiunto il sottosegretario allo Sport e Giovani, Lara Magoni – sostengo che lo sport può essere declinato in varie forme. E questo evento evidenzia come l’accostamento al cinema e alla tv, con produzioni che ne raccontano momenti e imprese di ogni genere, sia non solo vincente, ma anche utile e necessario per far comprendere soprattutto ai giovani come lo sport sia filosofia di vita”.

Redazione