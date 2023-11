CONCERTO DI NATALE DEL CORPO MUSICALE CITTADINO PARROCCHIALE NELLA CHIESA DI SAN VITTORE A RHO

(mi-lorenteggio.com) Rho, 8 novembre 2023 – Concerto del Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale di Rho diretto dal Maestro Simone Clementi con la collaborazione straordinaria degli Allievi di Canto moderno dell’Istituto Musicale diretti da Paola Candeo.



Il tradizionale Concerto di Natale come vede come protagonisti i musicanti dell’Associazione più longeva della Città di Rho; quest’ano viene proposto all’inizio della programmazione degli eventi natalizi rhodensi che si susseguiranno poi freneticamente verso il Natale.

Sabato 9 dicembre alle ore 21 presso la Chiesa di San Vittore Martire di Rho, il Corpo Musicale presenterà un programma studiato ad hoc per l’occasione che ci porterà ad assaporare fin da subito quell’atmosfera e magia propria di questo particolare momento dell’anno.

Non mancheranno le classiche melodie natalizie, sicuramente note a tutti, e proposte in accattivanti arrangiamenti strumentali in altri alcuni casi, mentre in altri, i talentuosi Allievi di Canto moderno del Rusconi daranno “voce” alle note dei singoli strumenti, una collaborazione che si inserisce tra quelle proposte in questi ultimi anni con realtà del territorio ma non solo e tutte sempre con ottimi risultati.

Il tutto verrà poi completato da un assaggio di quello Strauss che tra polke e valzer viennesi in un batter di ciglio ci porterà subito con la mente alla spensieratezza e allegria dei festeggiamenti per il nuovo anno che verrà!