Milano Sotto Assedio: Realtà o Illusione? Domani un importante evento organizzato dall’On. Angelo Ciocca (LEGA) al Palazzo delle Stelline

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 9 novembre 2023. L’Onorevole Angelo Ciocca, europarlamentare della Lega, desidera invitare la stampa a partecipare all’evento “Milano Sotto Assedio: Microcriminalità e Borseggi – Realtà o Illusione?” che si terrà domani, venerdì 10 novembre, dalle ore 16:00 alle 18:00, presso il Palazzo delle Stelline, Parlamento Europeo di Milano, in Corso Magenta 59.

In un momento in cui la città di Milano si trova ad affrontare sfide significative in termini di sicurezza, borseggi e microcriminalità, l’evento mira a creare un dialogo costruttivo tra esperti, vittime e cittadini per comprendere meglio la situazione e individuare possibili soluzioni. L’evento, vedrà la partecipazione di diverse personalità che hanno vissuto esperienze dirette legate a questi temi.

L’On. Ciocca vi aspetta per un dibattito costruttivo su un tema di grande attualità e rilevanza per la città di Milano.

Redazione