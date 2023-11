Città metropolitana di Milano e Comuni insieme contro la corruzione

Al via oggi a Palazzo Isimbardi la Consulta metropolitana dei responsabili della prevenzione della corruzione

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 10 novembre 2023. Nell’ambito della Giornata della Trasparenza della Città metropolitana, tenutasi lo scorso 29 settembre, era stata lanciata la proposta di lavorare alla costituzione della Consulta metropolitana dei responsabili della prevenzione della corruzione.

La consulta ha lo scopo di coordinare l’azione dei comuni metropolitani sul tema della legalità e favorire la condivisione di buone pratiche.

Oggi la città metropolitana ha ospitato il primo incontro.

I lavori sono stati aperti con i saluti di Alessandra Tripodi, vice prefetto vicario di Milano che ha assicurato la collaborazione della Prefettura.

Sono poi seguiti gli interventi della professoressa Nicoletta Parisi (già componente del consiglio dell’Anac), Antonio Meola, Segretario generale della Città metropolitana di Napoli, già promotrice di un’iniziativa analoga e di Fabrizio Dall’Acqua, Segretario generale del Comune di Milano, che si è soffermato sul ruolo del Responsabile dell’Anticorruzione.

Molti i responsabili anticorruzione dei comuni metropolitani presenti all’incontro.

Soddisfazione è stata espressa da Antonio Purcaro, Segretario Generale della Città metropolitana di Milano: “la partecipazione e l’interesse mostrato dai partecipanti evidenzia il ruolo di coordinamento che Città metropolitana può svolgere a servizio dei comuni metropolitani e l’importanza strategica per il territorio e i comuni di fare rete’

Il prossimo aggiornamento dei piani Anticorruzione vedrà impegnati tutti gli enti ad inizio del prossimo anno e sarà la prima occasione per sperimentare questa nuova modalità di lavoro in team.

Redazione