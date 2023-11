Noleggio furgone a ore: la soluzione flessibile per traslochi e attività saltuarie

Milano, 10 novembre 2023 – Hai in programma un trasloco? Oppure hai bisogno di un veicolo commerciale per un’esigenza improvvisa? O devi trasportare delle persone e non hai il mezzo adatto? Con il noleggio furgone a ore, puoi trovare la soluzione flessibile per affrontare una vasta gamma di esigenze logistiche e di trasporto. In una città ricca di aziende come Milano per esempio, è un servizio molto utilizzato perché è facile e comodo. Non è infatti difficile trovare un servizio di noleggio furgone a ore a Milano, perché appunto essendoci molta richiesta si può trovare anche molta offerta. Questa opzione di noleggio offre la convenienza di avere a disposizione un furgone solo per il tempo necessario, e solo quando serve, e per chi ha bisogno saltuariamente di questo mezzo, magari per specifiche consegne, non ci sarà bisogno di affrontare gli oneri dell’acquisto di un mezzo del genere. Vediamo quindi meglio i vantaggi e le opportunità offerte dal noleggio furgone a ore, evidenziando come questa scelta si riveli ideale per traslochi e attività saltuarie.

Noleggio furgone a ore: perché conviene?

Il noleggio furgone a ore offre una serie di vantaggi significativi rispetto all’acquisto di un veicolo. La prima osservazione importante da considerare è la maggiore flessibilità che il noleggio offre, soprattutto per coloro che hanno l’esigenza di modificare o aggiornare il proprio parco veicoli in tempi rapidi. A differenza dell’acquisto, il noleggio è più semplice e veloce, poiché solitamente si può contare su una disponibilità immediata dei mezzi. Questo significa che i furgoni possono essere pronti e fruibili in un tempo minore, anche quando sono necessarie personalizzazioni semplici come la livrea o gli accessori.

Il primo motivo per cui il noleggio dei furgoni è conveniente è l’interscambiabilità dei mezzi anche in periodi brevi. Quando si noleggia un furgone per un breve periodo, è possibile scegliere il veicolo con le dimensioni e le caratteristiche più adatte alle proprie esigenze. Questo consente di optare per mezzi di dimensioni più ridotte, sfruttando la loro maneggevolezza ed economicità. Se il veicolo noleggiato non è più sufficiente per le necessità di trasporto, è possibile sostituirlo con un altro veicolo di dimensioni più adatte. E una volta terminata l’esigenza, è possibile tornare al veicolo delle dimensioni precedenti.

Inoltre, quando si noleggia un furgone a ore, si ha sempre la certezza di avere tra le mani un mezzo efficiente. Le statistiche dimostrano che i veicoli a noleggio hanno una vita media compresa tra i 4 e i 6 mesi, mentre i veicoli di proprietà possono arrivare fino a 7,5 anni. Questo significa che viaggiare con un veicolo noleggiato offre una maggiore efficienza e sicurezza.

Quindi, il noleggio di furgoni a ore rappresenta una soluzione valida per coloro che non necessitano di questi mezzi per lunghi periodi, ma solo per alcuni giorni al mese. In questo modo, è possibile disporre di veicoli utili al funzionamento delle attività aziendali solo per il periodo in cui sono effettivamente necessari, ottimizzando così le spese. Tuttavia, è importante valutare attentamente i limiti di chilometraggio, poiché superare la soglia stabilita potrebbe comportare costi aggiuntivi che potrebbero ridurre la convenienza complessiva dell’operazione.

Come funziona e quanto costa il noleggio furgone a ore?

Spesso, l’uso di un furgone è necessario solo per un breve periodo, talvolta persino meno di 3 ore. Per questo motivo, molte compagnie di noleggio si sono adoperate per offrire offerte molto convenienti che includono noli di brevissima durata, come 1 ora, 3 ore, 6 ore, 12 ore o un giorno intero. Tuttavia, è importante tenere presente che i costi per il noleggio di furgoni a breve termine tendono ad essere decisamente più alti rispetto al noleggio di automobili, sia per la specificità del servizio che per la disponibilità limitata di furgoni rispetto alle auto.

In particolare, per i noleggi molto brevi, come 1 o 3 ore, i costi orari possono risultare notevolmente più elevati. In questi casi, potrebbe convenire optare per noleggi di 12 ore o 24 ore, in quanto una regola generale suggerisce che un arco temporale più ampio generalmente comporta una tariffa giornaliera più bassa. Tuttavia, molte aziende di noleggio potrebbero richiedere un noleggio minimo di almeno 24 ore, anche se l’uso effettivo è limitato a poche ore.

I costi medi per il noleggio di un furgone per una giornata intera solitamente variano ma siamo intorno alle poche decine di euro, a seconda del periodo dell’anno, della città e della categoria del furgone. Le offerte speciali per il noleggio a tariffa oraria possono partire da circa 8 euro e arrivare fino a 15 euro, soprattutto per i veicoli prenotati per un breve periodo e di grande capacità di carico.

È importante notare che il noleggio di furgoni a breve termine include una serie di servizi, come l’assistenza stradale, l’auto sostitutiva in caso di guasto, l’assicurazione RC Auto e la franchigia per danni o furto. Tuttavia, alcune spese, come il costo del carburante, i chilometri in eccesso, le multe, i pedaggi e i danni diretti causati dal guidatore, non sono inclusi nel contratto di noleggio. Inoltre, il veicolo noleggiato deve essere restituito sempre con il serbatoio pieno di carburante.

Una delle migliori opzioni per il noleggio di furgoni è quella di prenotare online, poiché molte compagnie offrono offerte e sconti attraverso internet. La competizione online è forte, e ci sono motori di ricerca specializzati che possono individuare i prezzi migliori e fornire un comodo confronto delle tariffe. Di solito, è possibile risparmiare cifre significative, anche fino al 30%, rispetto alle tariffe offerte in sede fisica. Pertanto, se stai cercando un furgone per il noleggio a ore, valuta sicuramente l’opzione online per ottenere il miglior prezzo possibile.

