Cesano Boscone. Rissa al centro commerciale, feriti due 18enni

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 11 novembre 2023 – Questa sera, intorno alle ore 17.45, in via Don Luigi Sturzo, all’interno del centro commerciale Porte di Milano, due gruppi di giovani si sono affrontati e due 18enni sono rimasti feriti, uno colpito al volto e l’altro alla testa.

Sul posto, oltre al personale della sicurezza interno, sono giunti i Carabinieri con tre pattuglie. I due feriti, dopo esser stati medicati, sono stati trasportati in ospedale in codice giallo. In corso le indagini da parte delle forze dell’ordine per ricostruire quanto avvenuto.

V. A.