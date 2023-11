Milano. Distrugge gabbiotto del mezzanino della MM Bisceglie, 27enne arrestato

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 novembre 2023 Nella serata di ieri, intorno alle ore 18.30, una dipendente ATM di 43 anni, mentre lavorava nel mezzanino della fermata della linea metropolitana Bisceglie, è stata trasportata in stato di shock, in codice verde all’ospedale San Carlo di Milano, dopochè un 27enne sudamericano, dopo averle chiesto delle informazioni, è andato improvvisamente in escandescenza, prendendo un segna-percorso lanciandolo contro il gabbiotto del mezzanino, danneggiandolo.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giunte la Polizia metropolitana e la Polizia, che hanno arrestato l’uomo, che ha dato in escandescenze anche in Questura, per questo è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

V. A.