CODOGNO. ASSESSORE LUCENTE A CONVEGNO CONFAGRICOLTURA: INTERMODALITÀ E NUOVE TECNOLOGIE PER FAVORIRE MOVIMENTO MERCI

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 13 novembre 2023 – “L’obiettivo di Regione Lombardia è aumentare l’accessibilità ai terminal intermodali, favorendo così il trasporto e la logistica delle merci. Un percorso che necessita di un sistema trasportistico e viabilistico moderno ed efficiente, in grado di guardare con attenzione alle nuove tecnologie, anche in ambito agricolo e zootecnico”. Lo ha detto l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile Franco Lucente, intervenuto al convegno ‘Le prospettive della zootecnia della Pianura Padana’, organizzato a Codogno (LO) da Confagricoltura Milano, Lodi e Monza Brianza. “La sfida energetica – ha aggiunto Lucente – si vince grazie ad una mobilità smart, sostenibile e attenta alle questioni ambientali. Penso alla mobilità elettrica e alle soluzioni alternative per trasportare le merci, dai camion elettrici al trasporto su acqua e ferro. Dobbiamo assolutamente puntare alla decarbonizzazione del sistema dei trasporti, con investimenti in mezzi ecologici e nuove tecnologie”. “Negli ultimi anni – ha concluso l’assessore regionale – sono stati fatti tanti passi in avanti: in Italia abbiamo raggiunto l’8% di produzione di elettricità rinnovabile agricola. Tuttavia, la strada da percorrere è ancora lunga e si deve fare di più. La neutralità tecnologica, in tal senso, con il ricorso ad un ventaglio diversificato di fonti energetiche, è la soluzione da perseguire con convinzione”.

