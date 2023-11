CASA, ASSESSORE FRANCO AL CONSIGLIO DI ANCE LOMBARDIA: CONDIVISIONE RECIPROCA E PROFICUA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 novembre 2023 – Rigenerazione urbana, mix abitativi, case a basso dispendio energetico: questi alcuni dei temi affrontati nel corso del Consiglio generale di Ance Lombardia, che si è tenuto oggi nella sede di via Carducci a Milano. All’incontro è intervenuto l’assessore alla Casa e Housing sociale Paolo Franco presentando gli elementi fondamentali della ‘Missione Lombardia’ e i dati delle case Aler.

“Ho spiegato la ‘Missione Lombardia’ – ha detto Franco – e l’investimento di 1,5 miliardi di euro che il mio assessorato ha stanziato per le politiche abitative, sottolineando le risorse già utilizzate e quelle che contiamo di stanziare entro la fine dell’anno. Ringrazio i vertici di Ance per l’invito, perché questi incontri sono fondamentali per una sollecitazione reciproca e proficua”.

“Condividere idee e progetti – ha concluso Franco – porta sempre all’arricchimento reciproco e alla riflessione ed è questa la strada che dobbiamo seguire per fare sempre il meglio per il nostro territorio. Per questo ringrazio il presidente Ance Lombardia Tiziano Pavoni per la disponibilità”.

