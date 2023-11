AGRICOLTURA – IL 19/11 OLTRE 50 TRATTORI A MORIMONDO PER IL RINGRAZIAMENTO DI COLDIRETTI MILANO LODI MONZA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 novembre 2023. Nel weekend per la prima volta gli agricoltori di Milano, Lodi e Monza Brianza festeggeranno la Giornata del Ringraziamento nell’Abbazia di Morimondo, nel Milanese. Lo annuncia la Coldiretti interprovinciale che ricorda l’appuntamento per domenica 19 novembre a partire dalle ore 9.30, quando nel paese che ospita lo storico complesso si ritroveranno gli imprenditori agricoli delle tre province con circa cinquanta trattori in occasione della ricorrenza che dal 1951 viene celebrata in tutta Italia per rendere grazie del raccolto dell’annata conclusa e per chiedere la benedizione sui futuri lavori in campagna.

In particolare, alle ore 9.30 – precisa la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza – è fissato l’arrivo dei trattori, alcuni dei quali si posizioneranno proprio davanti all’ingresso dell’Abbazia, dove troveranno posto anche alcune macchine agricole d’epoca. Alle 10.30 il gruppo interprovinciale dei Senior Coldiretti parteciperà a una visita guidata dell’Abbazia.

Alle 11.30 l’inizio della Santa Messa concelebrata da monsignor Luca Raimondi, Vicario episcopale della Diocesi di Milano, e da don Matteo Vasconi, Consigliere ecclesiastico della Coldiretti interprovinciale. Durante il rito, al quale parteciperanno anche Alessandro Rota, Presidente della Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza, e i rappresentanti delle istituzioni locali – dal Sindaco di Morimondo Marco Natale Marelli a esponenti delle amministrazioni territoriali e della Regione, fino alle forze dell’ordine – si ripeterà la tradizionale offerta dei frutti della terra provenienti da tutte le zone del territorio, dalla Brianza fino al Po.

Dopo la liturgia – spiega la Coldiretti – alle 12.30 nella piazza antistante la chiesa, monsignor Raimondi benedirà i trattori e gli altri mezzi agricoli presenti.