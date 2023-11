Corsico. Stop alla violenza sulle donne: le iniziative per il 25 novembre

I numeri dei femminicidi e della violenza sono in drammatico aumento. È necessario intervenire, ognuno con le proprie competenze. Una rassegna organizzata con le associazioni in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (25 novembre) mette in luce l’emergenza, fa memoria delle vittime e sensibilizza sul tema.

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 13 novembre 2023 – Da gennaio a oggi, oltre 90 donne sono state uccise, di cui 75 in ambito familiare e affettivo. Di queste, 47 sono state ammazzate dal partner o ex partner. Le donne continuano a morire in famiglia. Sono numeri spaventosi che affermano la necessità di fare la propria parte contro i femminicidi e la violenza sulle donne. I dati nel 2023 vedono infatti una crescita dei delitti (+14%) e degli omicidi per mano di partner ed ex (+4%). In una sola settimana, da fine settembre a inizio ottobre, sono stati 11 gli omicidi, di cui 4 vittime di genere femminile.

“Numeri drammaticamente alti – commenta l’assessora Angela Crisafulli –. Fare la propria parte contro i femminicidi significa fare memoria delle vittime, sensibilizzare i cittadini sul tema, attraverso iniziative come la rassegna che abbiamo organizzato in sinergia con le associazioni e le realtà che ringrazio, aiutare in modo concreto le vittime di violenza e informarle sui canali a disposizione per uscirne. Perché la via di uscita dalla violenza esiste. Vogliamo dire alle donne che subiscono vessazioni che non sono sole e chiedere aiuto può salvare la vita. Anche coloro che sono a conoscenza di una violenza possono rivolgersi ai centri dedicati per un supporto e un consiglio su come agire”.

In occasione della “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” (25 novembre), l’Amministrazione comunale organizza una rassegna di appuntamenti, in collaborazione con la Civica Scuola di Musica Antonia Pozzi, l’Associazione Ventunesimodonna, Comteatro, ScenAperta e Donne Fotografe – Italian Women Photographers’ Association.

Si inizia venerdì 24 novembre, alle ore 17.30 in via Curiel, con l’Appello agli Uomini: ritrovo alla panchina rossa e fiaccolata fino al murale contro la violenza di genere in via Marzabotto (a cura di Ventunesimodonna, in collaborazione con il Centro Antiviolenza di Corsico “La Stanza dello Scirocco”). Le candele, illuminate in ricordo delle vittime, simboleggiano anche la luce che deve sempre rimanere accesa sul tema: “I fatti di cronaca degli ultimi giorni – aggiunge l’assessora Crisafulli -, che raccontano ancora violenze sulle donne, mostrano come sia necessario continuare a parlare di questo argomento”. Sabato 25 novembre, alle 21, andrà in scena alla Sala La Pianta (via Leopardi, 7) lo spettacolo “Sotto la Pelle, rompendo il silenzio del femminicidio”, a cura di ScenAperta. Seguirà dibattito con Gloria Boemia, giovane donna sopravvissuta a un tentato omicidio. il 24 novembre Gloria parlerà agli studenti delle terze medie, attraverso un collegamento, per raccontare la sua storia e spingere alunne e alunni a una riflessione comune. Sabato 25 novembre, alle 21, all’Auditorium delle Libere Stelle della Civica Scuola di Musica Antonia Pozzi (via Dante, 9), si potrà assistere al concerto dell’ensemble “Il Giardino delle Muse”, “Omaggio a Cécile Chaminade”, pianista e compositrice. Domenica 26 novembre, alle ore 10 in piazza Primo Maggio, installazione dei “panuelos rojos”, panni rossi con i nomi delle donne uccise in Italia da novembre 2022 a novembre 2023, con letture recitate da Carola Boschetti. L’iniziativa, dal titolo “Panni rossi – Panuelos Rojos – per ricordare le vite strappate”, è a cura di Ventunesimodonna e Comteatro. Inoltre, saranno allestite due mostre. Da venerdì 24 novembre (inaugurazione alle ore 16) a domenica 3 dicembre, al Centro Foscolo, “Fear of Beauty”: cinque fotografe afghane raccontano il loro Paese oltre la guerra, a cura di Associazione Donne Fotografe, in collaborazione con Emergency. Da martedì 28 novembre (inaugurazione alle ore 18) a sabato 2 dicembre, alla Sala La Pianta, viene allestita “Com’eri vestita – survivor art installation”, un progetto di KU The University of Kansas Sexual Assault Prevention and Education Centre e Libere Sinergie, a cura di Ventunesimodonna. L’ingresso alle iniziative è libero e gratuito. In biblioteca si potrà inoltre trovare uno spazio con letture dedicate al tema. Dal 24 al 27 novembre l’ingresso del Municipio sarà dedicato alle donne vittime di femminicidio.

“Ringrazio tutte le associazioni che hanno collaborato per organizzare questa importante rassegna – aggiunge il sindaco Stefano Martino Ventura –. I numeri della violenza sulle donne sono insopportabili ed è necessario, ognuno con le proprie competenze e strumenti a disposizione, lavorare per fermare questa ferocia. Iniziando proprio dagli uomini, i primi che devono condannare ogni tipo di violenza sulle donne e insegnare ai propri figli il rispetto. Le vittime devono essere aiutate e sostenute dalle istituzioni e dalle forze dell’ordine, affinché possano denunciare e uscire dalla violenza che le opprime. Non sono sole”.

Se hai bisogno di aiuto, se sei vittima di violenza verbale, psicologica o fisica o stai subendo stalking, o se assisti a episodi di violenza, contatta il numero gratuito 1522 (anche con la chat dedicata, sul sito 1522.eu), anche solo per un consiglio, informazioni, consulenza legale e supporto.

A Corsico c’è il Centro Antiviolenza La Stanza dello Scirocco (via Marzabotto) che risponde al numero gratuito 800 049 722 e all’email centroantiviolenza@fondazionesomaschi.it

In caso di pericolo imminente, chiama subito il 112

CHIEDI AIUTO, NON SEI SOLA