FUORIABBIATEGUSTO 2023:  www.fuoriabbiategusto.it

(mi–lorenteggio.com) Abbiategrasso, 16 novembre 2023. In occasione della kermesse eno-gastronomica Abbiategusto, in programma dal 24 al 26 novembre, Confcommercio Abbiategrasso, dopo il successo delle scorse edizioni, torna a riproporre la rassegna FuoriAbbiategusto: menu, piatti speciali, abbinamenti inediti e cocktail unique edition in un viaggio all’insegna della golosità. Grandi protagonisti i ristoranti dell’Abbiatense e una serie di pubblici esercizi cittadini che vi aspettano con le loro proposte nei giorni della manifestazione. Il programma (in continuo aggiornamento) è consultabile qui: www.fuoriabbiategusto.it.



Segnaliamo che molti negozi abbiatensi rimarranno eccezionalmente aperti la domenica – 26 novembre – ad arricchire ulteriormente l’offerta.