Allianz Milano vola in Sicilia per la cura Farmitalia Catania

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 novembre 2023. E’ la trasferta più lunga della SuperLega Credem Banca, Allianz Milano volerà domani per la Sicilia dove al PalaCatania domenica alle 18.00 andrà in scena la sesta giornata di SuperLega Credem Banca. Catania, piazza storica del volley, capace di vincere anche uno scudetto nella stagione 1977-78 – era la Paoletti dell’ex ct azzurro, Carmelo Pittera – è tornata quest’anno grazie alla Pallavolo Saturnia (Farmitalia Catania) nella massima serie facendo un doppio salto dalla serie A3. Al pari di Allianz Milano, la formazione di coach Cezar Douglas (ex Tonno Callipo, subentrato da poco più di un mese a Waldo Kantor) si trova in acque non proprio tranquille con 3 punti (uno in meno dei milanesi) ottenuti grazie a un’unica vittoria per 3-1 nella seconda giornata di campionato contro Cisterna.

Nell’ultima di campionato gli isolani hanno comunque impegnato per tre set (in particolare nel primo parziale) i vicecampioni d’Italia della Cucina Lube Civitanova. Dall’altra parte della rete Allianz Milano dovrà tesaurizzare tutte le cose belle viste nelle due ultime sfide a due delle big della SuperLega (Civitanova e Trento), ma crescere ancora in materia di continuità e cinismo nei momenti chiave del match. Allianz Milano non ha ancora ottenuto un successo esterno e quella con la Farmitalia potrebbe insomma essere l’attesa cura di un inizio stagione ampiamente condizionato dagli infortuni.



Non ci sono precedenti tra le due società attuali, mentre la sfida tra Milano e Catania era abbastanza un classico nel secolo scorso, tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta.

Sono tre gli ex milanesi ora in maglia Farmitalia, si tratta dello schiacciatore francese Luka Basic che arrivò nella squadra del presidente Lucio Fusaro nella stagione 2018/2019 per restarci tre campionati prima delle esperienze a Vibo e Piacenza, del centrale ex Modena Elia Bossi (a Milano un’unica stagione nel 2018/2019) e dell’altro centrale Alessandro Tondo, pure lui a Milano per tre stagioni dal 2016 al 2019, quando coach Giani lo utilizzò anche nel ruolo di opposto. Non è un ex, ma a Catania è nato il libero dell’Allianz Milano, Damiano Catania, anche se la sua consacrazione nel grande volley sarebbe arrivata in Puglia, sponda Castellana Grotta, facile prevedere che saranno tanti i suoi tifosi personali al PalaCatania, che peraltro si trova a 5 minuti dalla casa di Damiano e dove da bambino ha visto le prime partite di pallavolo. Per quanto riguarda le “bocche da fuoco” isolane, da tenere d’occhio l’opposto austriaco Paul Buchegger settimo miglior realizzatore del campionato fino a questo momento con 77 punti all’attivo.



Arbitrano Alessandro Cerra di Bologna e Alessandro Rossi di Ventimiglia, terzo arbitro Sergio Pecoraro. Al Video Check Gabriele Galletti, segnapunti Erik Iudica. Prima battuta alle 18.00 (Diretta VBTV).

A caccia di record: In carriera Regular Season: Matteo Piano – 1 battute vincenti ai 100 (Allianz Milano); Paul Buchegger – 2 muri vincenti ai 100 (Farmitalia Catania); Cristian Frumuselu – 7 punti ai 500 (Farmitalia Catania).

In carriera tutte le competizioni: Matey Kaziyski – 11 punti ai 5800 (Allianz Milano); Yuki Ishikawa – 3 attacchi vincenti ai 2000 (Allianz Milano); Elia Bossi – 3 muri vincenti ai 200 (Farmitalia Catania); Alessandro Tondo – 5 muri vincenti ai 400 (Farmitalia Catania); Luigi Randazzo – 6 punti ai 2200 (Farmitalia Catania).



La dichiarazione di coach Roberto Piazza prima del match

“Andiamo su un campo complicato. Farmitalia Catania ha dimostrato in casa di giocare una grande e moderna pallavolo con pochi errori e tanti palloni difesi. Dovremo avere pazienza e voglia di guardare dentro il nostro campo per migliorare quelle situazioni che contro Trento non sono andate alla perfezione”.

Le partite della giornata

Sabato 18 novembre 2023, ore 18.00

Pallavolo Padova – Rana Verona

Domenica 19 novembre 2023

Valsa Group Modena – Cucine Lube Civitanova ore 16.00

Sir Susa Vim Perugia – Gas Sales Bluenergy Piacenza ore 17.30

Domenica 19 novembre 2023, ore 18.00

Farmitalia Catania – Allianz Milano

Cisterna Volley – Gioiella Prisma Taranto

Itas Trentino – Mint Vero Volley Monza



La Classifica

Itas Trentino 13, Sir Susa Vim Perugia 13, Gas Sales Bluenergy Piacenza 12, Mint Vero Volley Monza 12, Cucine Lube Civitanova 8, Valsa Group Modena 7, Rana Verona 7, Cisterna Volley 5, Pallavolo Padova 4, Allianz Milano 4, Farmitalia Catania 3, Gioiella Prisma Taranto 2.