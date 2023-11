SPORT, SOTTOSEGRETARIO MAGONI: DA DOMANI A BERGAMO I CAMPIONATI ITALIANI DI BOCCE, IN LOMBARDIA 18.000 TESSERATI E 400 SOCIETÀ

Milano, 17 novembre 2023 – “In Italia sono circa 4 milioni i praticanti dello sport delle bocce, di questi 120.000 sono formalmente tesserati alla Federazione Italiana Bocce e 18.000 di essi sono lombardi. Numeri importanti che confermano come questa disciplina sia in grado di coinvolgere ed appassionare differenti generazioni”. Lo dici il sottosegretario con delega Sport e Giovani di Regione Lombardia Lara Magoni in vista dei Campionati Italiani Assoluti di Bocce, che si terranno domani e dopodomani (sabato 18 e domenica 19 novembre) al Bocciodromo Orobico di Bergamo.

DISCIPLINA CHE PIACE A GIOVANI E MENO GIOVANI – “Sono fiera che, dopo il successo di pubblico dello scorso anno, anche questa edizione dei Campionati Assoluti FIB si tenga al Centro Tecnico Federale di Bergamo” ha proseguito Magoni.

REGIONE VICINA ALLO SPORT E AL TERRITORIO – “Regione Lombardia – sottolinea il sottosegretario – è a fianco del Comitato Regionale della Federazione Italiana Bocce che, grazie a questo evento di richiamo nazionale, porterà sul territorio di Bergamo oltre 200 atleti”. “Ci tengo a ricordare – conclude Magoni – l’importante lavoro che la Federazione e le oltre 3.000 società affiliate, di cui 400 solo in Lombardia, svolgono anche nel settore paralimpico, una vera eccellenza lombarda e italiana. I miei complimenti al Comitato regionale, al presidente Moreno Volpi e al Bocciodromo Orobico che ospiterà questa importante competizione che metterà in palio 11 titoli”.

Redazione