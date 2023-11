LUNEDÌ VISITE AL BELVEDERE DEL 39° PIANO E ‘PIZZOCCHERATA’ IN PIAZZA, REGIONE OSPITA ‘LA MONTAGNA ECHEGGIA IN CITTÀ’

Milano, 17 novembre 2023 – Apertura in via eccezionale del Belvedere ‘Berlusconi’ di Palazzo Lombardia dalle 18 alle 20, con vista mozzafiato sullo skyline della città, e degustazione negli stessi orari del tipico piatto valtellinese proposto nella versione che rispetta il disciplinare stabilito dall’Accademia del Pizzocchero di Teglio.

Un motivo in più per partecipare lunedì 20 novembre all’iniziativa ‘La Montagna echeggia in città’, un’intera giornata dedicata alle zone montuose della Lombardia che costituiscono il 41% del territorio lombardo, una percentuale di poco inferiore a quella occupata dalla pianura (circa il 47%), e meritano di essere conosciute, valorizzate, apprezzate anche ascoltando le testimonianze di chi le vive e degli imprenditori che hanno scelto di insediare lì le loro attività produttive.

L’appuntamento è in piazza Città di Lombardia dove, dalla mattina alle ore 10 e sino alla sera alle 20, sono in programma una serie di eventi che coinvolgeranno stakeholder, appassionati, giovani e famiglie.

“Obiettivo – spiega l’assessore regionale alla Montagna ed Enti locali, Massimo Sertori, ispiratore e organizzatore dell’evento – esaltare e far comprendere il valore e il significato di tutti coloro che, a vario titolo, operano in montagna per contribuire allo sviluppo economico, sociale e tecnologico della nostra regione”.

Nella piazza saranno allestiti vari stand turistici ed enogastronomici e sarà disponibile una parete di arrampicata per bambini e adulti, sotto la supervisione delle Guide Alpine.

“La mattinata – prosegue l’assessore Sertori – sarà caratterizzata da momenti di dialogo e approfondimento che coinvolgono le istituzioni, le imprese e il mondo delle Olimpiadi. Nel pomeriggio, poi, saranno condivise testimonianze di giovani imprenditori di montagna, che racconteranno la loro esperienza di successo”.

La giornata si concluderà con un’esibizione del Coro di montagna ‘L’eco del Mera’ che accompagnerà la preparazione dei pizzoccheri da parte dell’Accademia del Pizzocchero poi distribuiti a tutti i partecipanti insieme ai vini del Consorzio Vini della Valtellina.

Ecco alcuni degli appuntamenti previsti:

ORE 10, MONTAGNA E ISTITUZIONI

apertura dei lavori con Massimo Sertori, assessore alla Montagna e Enti Locali;

Alessandro Beduschi, assessore all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste;

Mauro Piazza, sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio Regionale;

Fabio Bonzi, presidente Comunità Montana Valle Brembana;

Giacomo Zamperini, presidente Commissione tutela territori montani e di confine;

Tiziano Maffezzini, presidente UNCEM (Unione Nazionale Comuni, Comunità ed Enti Montani) Lombardia.

ORE 10.45, MONTAGNA E IMPRESE

Guido Guidesi, assessore allo Sviluppo economico;

Plinio Vanini, presidente del Gruppo Autotorino;

Vittorio Calissi, presidente Gruppo Unigasket;

Massimo Fossati, presidente ANEF Lombardia (operatori economici del settore funiviario);

Giuseppe Sorbini, A.D. Enervit Spa.

ORE 11.30, MONTAGNA E OLIMPIADI

Intervista a:

Deborah Compagnoni, Campionessa Olimpica di sci alpino;

Andrea Varnier, amministratore delegato Fondazione Milano Cortina 2026;

Lara Magoni, sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega allo Sport e ai Giovani;

Antonio Rossi, Fondazione Milano Cortina 2026;

Remo Galli, sindaco Comune di Livigno;

Maurizio Bormolini, Campione di snowboard alpino;

Jole Galli, Bronzo Coppa del Mondo di Skicross;

Federico Tomasoni, Bronzo Coppa del Mondo di Skicross.

CONCLUSIONI

Massimo Sertori, Assessore agli Enti locali, Montagna.

ORE 16.20, MONTAGNA ED ECCELLENZE

Danilo Drocco, Consorzio di Tutela Vini di Valtellina;

Silvia Lodetti, ML Engraving;

Giorgio Gobetti, Butéga Valtellina;

Emanuele Piasini, Webtek Spa;

Alessandra Visini, Orobiestyle;

Nicholas Baruffaldi, SnowIt;

Caterina Turrone, Biscotteria Azzaretti;

Stefano Bartoli, MTB Experience;

Davide Codazzi, Farm Influencer;

Michele Silvestri, Bastiàn Cuntràri;

Giovanni Pizzamiglio, Contrada Bricconi

CONCLUSIONI

Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia,

Massimo Sertori, assessore agli Enti locali e Montagna.