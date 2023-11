Arco della Pace: chi pagherà i danni? Il Comune si costituisca parte civile

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 novembre 2023 – “L’atto vandalico di Ultima Generazione ha danneggiato gravemente l’Arco della Pace; il monumento neoclassico simbolo del periodo napoleonico dovrà infatti essere restaurato. Chi pagherà i lavori?

Gli eco-vandali contribuiscono ad aumentare il degrado e l’illegalità in città; dopo aver imbrattato con vernice la statua equestre di Vittorio Emanuele II in piazza Duomo lo scorso marzo, dopo i continui blocchi del traffico, l’ultimo lunedì scorso in piazzale Bologna e in viale Lucania a danno di centinaia di milanesi, compreso il sottoscritto, mercoledí 15 hanno imbrattato l’Arco della Pace sempre con vernice colorata, non lavabile.

Con la presenza di Ultima Generazione tutti i monumenti di Milano sono a rischio, compreso il Duomo.

Cosa aspetta il Comune a costituirsi parte civile?

Ad oggi non abbiamo ancora sentito parole di condanna da parte della Giunta Sala e della sinistra milanese di fronte a questi atti vandalici.”

Così in una nota Francesco Rocca, Consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Milano