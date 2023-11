Ex fidanzati scomparsi, è di Giulia Cecchettin il corpo trovato vicino al lago di Barcis (Pordenone)

(Mi-lorenteggio.com) Pordenone, 18 novembre 2023 – È di Giulia Cecchettin il corpo di donna ritrovato vicino al lago di Barcis, in provincia di Pordenone. Il lago si trova lungo la direzione seguita dall’auto di Filippo Turetta, nella notte tra sabato e domenica scorsi, dopo l’aggressione, ripresa dalle telecamere di un’azienda, da parte del giovane ai danni della ragazza, avvenuta nell’area industriale di Fossò, a una trentina di chilometri da Venezia. La vettura, una Fiat Tipo, sarebbe stata recuperata in un parcheggio in una zona vicino al lago