(mi-lorenteggio.com) Monza, 20 novembre 2023 – Si è conclusa a Monza la seconda edizione della “We run for women – corriamo con la Polizia di Stato per fermare i femminicidi”, iniziativa della Questura di Monza e Brianza, in collaborazione con Monza marathon team Asd, contro la violenza sulle donne.

Il parco di Monza, in vista del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, si è colorato di arancione, colore simbolo dell’evento.

I partecipanti alla corsa podistica sono stati 1.045 ed a vincere per il secondo anno consecutivo la gara competitiva, un percorso di 10 chilometri, è stato l’atleta delle Fiamme oro Daniele D’Onofrio.

Al via a Monza la seconda edizione di “We run for women”A seguire una corsa-camminata di tre chilometri aperta a tutti, in cui è stato possibile a chiunque avesse avuto voglia di partecipare e testimoniare attivamente il proprio appoggio alla causa.

Il ricavato della manifestazione è stato destinato a quattro Centri antiviolenza della provincia di Monza e Brianza.