Casa della Carità: tutte le iniziative dell’anniversario 2023

La Casa della Carità festeggia il suo anniversario 2023 con una serie di iniziative, in programma da venerdì 24 a domenica 26 novembre presso la sua sede principale in via Francesco Brambilla, 10.

Venerdì 24 novembre, ore 18 – “Milan col coeur in man. È ancora così?”

«Milano è sempre stata una città aperta e solidale, tanto che esiste un vecchio detto che recita “Milan col coeur in man”, a sottolineare la generosità di Milano e dei milanesi. Ma in

un presente scandito da crisi economiche e sociali e aumento dei prezzi, che rischiano di espellere dalla città le fasce più deboli della popolazione, è ancora così? Ce lo siamo

chiesti alla Casa della Carità e in occasione del nostro anniversario abbiamo chiamato a dialogare su questo tema diversi attori», dice don Paolo Selmi, presidente della Fondazione, nel presentare l’incontro “Milan col coeur in man. È ancora così?” di venerdì 24 novembre alle ore 18, presso l’auditorium della Casa della Carità.

Si confronteranno: l’ente pubblico, rappresentato dall’assessore al Welfare e salute del Comune di Milano Lamberto Bertolé; Fondazione Cariplo, il principale ente filantropico

lombardo, rappresentata dalla vicepresidente Claudia Sorlini, e don Virginio Colmegna, fino allo scorso febbraio presidente della Casa della Carità, oggi presidente della

Fondazione SON – Speranza Oltre Noi.

Modera il dibattito Stefano Lampertico, direttore del mensile Scarp de’ Tenis.

Saluti iniziali di don Paolo Selmi e monsignor Luca Bressan, vicario episcopale per la Cultura, la Carità, la Missione e l’Azione Sociale della Diocesi di Milano.

Sabato 25 novembre, ore 21 – “Simpatico. Uno spettacolo divertente, anche per i razzisti” di e con Nathan Kiboba

Nathan Kiboba è un attore comico originario della Repubblica Democratica del Congo, che oggi vive a Milano. In Italia dal 2015, dopo un duro processo d’integrazione, ha debuttato nel 2016 su alcuni palchi dei locali milanesi e ha fatto la sua prima apparizione in tv in prima serata su LA7, in “Eccezionale Veramente”, talent dedicato ai comici con una giuria composto da Diego Abatantuono, Paolo Ruffini e Selvaggia Lucarelli, arrivando quarto. Ha partecipato anche ad alcuni programmi di Comedy Central come Diversity Show e Stand Up Comedy.

È convinto che si possa ridere di tutto e porta sul palco la sua storia cercando di cambiare prospettiva alla narrazione dell’immigrazione. Ha uno stile pungente, che spinge il pubblico a ironizzare soprattutto su sé stesso e sui propri pregiudizi. Il suo ultimo lavoro “Simpatico. Uno spettacolo divertente, anche per i razzisti” verrà presentato in anteprima, alla Casa della Carità sabato 25 novembre alle 21. L’ingresso è a offerta libera con prenotazione consigliata sul sito www.casadellacarita.org/incontri/anniversario-2023

Domenica 26 novembre, ore 18 – Santa Messa

L’anniversario 2023 della Casa si chiude domenica 26 novembre alle 18 con la Santa Messa, concelebrata da don Paolo Selmi, presidente della Casa della Carità, don Virginio Colmegna e monsignor Luca Bressan.

Durante le iniziative dell’anniversario, sarà possibile visitare la mostra fotografica “San Vittore quartiere della città”, realizzata dalla fotografa Margherita Lazzati, ideata da Carla Chiappini e allestita presso la Casa della Carità, grazie ad Associazione Verso Itaca APS, Galleria l’Affiche che ne cura l’allestimento, Casa Circondariale di Milano San Vittore e BookCity Milano.

Il mese di novembre della Casa della Carità si chiuderà poi con la decima edizione del SOUQ Film Festival, il concorso internazionale di

cortometraggi dedicato a tematiche sociali e ambientali, promosso dalla Fondazione con il suo Centro Studi SOUQ, che si svolgerà dal 30 novembre al 3 dicembre all’Anteo

Palazzo del Cinema di Milano. Ingresso gratuito. Per maggiori informazioni www.souqfilmfestival.org